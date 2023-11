0:2 gegen Österreich: Deutschland enttäuscht erneut

Auch unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt die deutsche Nationalmannschaft nicht in die Spur. Das 0:2 in Österreich war nach dem 2:3 gegen die Türkei der nächste große Rückschlag - und das Monate vor der EM im eigenen Land.

Im Vergleich zum 2:3 gegen die Türkei, der in Berlin erlittenen ersten Niederlage unter Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann, wurden an diesem Dienstag drei Wechsel vorgenommen: Statt Henrichs, Kimmich und Wirtz (alle Bank) spielten Hummels, Goretzka und Gnabry.

Sabitzer trifft zur Führung

Österreich war von Beginn an gut im Spiel und kam mit dem Bundesliga-Profi Baumgartner zur ersten Chance des Spiels (2. Minute). Die Gastgeber störten das Spiel der Deutschen früh und waren hellwach. Die nächsten Chancen hatte Gregoritsch in der 12. und 17. Minute. Und folgerichtig ging Österreich in der 29. Minute in Führung: Sabitzer traf nach einer Vorlage von Baumgartner mit einem strammen Flachschuss zum 1:0. Deutschland hatte die gesamte erste Halbzeit keine guten Torchancen.

Sané fliegt vom Platz - Österreich erhöht

Die zweite Hälfte war erst ein paar Minuten alt, da gab es schon den nächsten Rückschlag für die DFB-Elf. Nachdem er provoziert worden war, reagierte Sané mit einem Griff an den Hals von Gegenspieler Mwene und schubste diesen auch noch. Dafür sah der Bayern-Profi in diesem Testspiel die Rote Karte (49.). Deutschland war jetzt nur noch zu zehnt und kassierte in der 73. Minute das 0:2. Baumgartner traf mit einem feinen Heber über DFB-Torwart Trapp hinweg. Es folgten Chancen auf beiden Seiten, aber es fielen keine Tore mehr.

Für die deutsche Nationalmannschaft war dies auf jeden Fall ein großer und weiterer Rückschlag und der nun schon seit Jahren bedenklichen Entwicklung des Weltmeisters von 2014 (WM-Vorrunden-Aus 2018 und 2022). Weiter geht es im März 2024 mit der EM-Vorbereitung. Dann steht ein Test gegen die Niederlande an. Die Europameisterschaft im nächsten Sommer findet in Deutschland statt.