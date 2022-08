0:1 in Koblenz: Kickers Offenbach verpasst den Anschluss zur Spitzengruppe

Der SSV Ulm 1846 hat am Samstag den dritten Sieg in Serie gefeiert. Kickers Offenbach verpasste nach der 0:1-Pleite bei Rot-Weiß Koblenz derweil den Anschluss zur Spitzengruppe.

Kickers Offenbach hinkt den eigenen Erwartungen weiter hinterher. Auch im Gastspiel beim FC Rot-Weiß Koblenz konnte die Mannschaft von Alexander Schmidt nicht gänzlich überzeugen und unterlag letztlich mit 0:1 - schon die zweite Niederlage im dritten Spiel für den selbsternannten Aufstiegsaspiranten. Zwar zeigte der OFC vor allem in Durchgang eins einen engagierten Auftritt und dominierte das Spielgeschehen über weite Strecken, nur vor dem Tor wollte es an diesem Tag nicht so wirklich klappen. RW Koblenz hielt vor allem körperlich dagegen und ließ insgesamt nur wenige Torchancen zu. Gegen Ende des ersten Durchgangs war die wohl beste Phase des OFC, der nun häufiger gefährlich vor dem Koblenzer Gehäuse auftauchte. Bei den Abschlüssen von Derflinger, Knöll und Hosiner warf sich jedoch stets ein Koblenzer leidenschaftlich dazwischen und verhinderte somit den Pausen-Rückstand.

Die zweite Hälfte begann denkbar schlecht für den Favoriten. Nach einem langen Ball war Töpken plötzlich völlig frei und schob die Kugel an Richter vorbei in die Maschen. Offenbach war in der Folge zwar um eine schnelle Antwort bemüht, zeigte sich jedoch vor allem bei Kontern immer wieder anfällig. So musste sich Zieleniecki nach einem schnellen Gegenstoß der Hausherren in letzter Sekunde noch in den Schuss werfen, sechs Minuten später blieb Marcos nach einem leichtfertigen Ballverlust nichts anderes übrig, als seinen Gegenspieler nahe des eigenen Strafraumes per Ringergriff umzureißen. Den folgenden Freistoß entschärfte Richter im Nachfassen. Allmählich lief Offenbach die Zeit davon, von dem offensiven Dauerdruck der ersten Halbzeit war nach dem Seitenwechsel aber ohnehin nichts mehr zu sehen. Sinnbildlich dafür Zielenieckis beinahe schon verzweifelter Versuch aus rund 30 Metern, der sein Ziel aber deutlich verfehlte. Auch gegen die letzten kraftlosen Angriffsversuche der Gäste hatte Koblenz keine Probleme, die knappe Führung über die Zeit zu schaukeln. So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg der Rot-Weißen, die mit vier Punkten nun bis auf Rang neun vorrücken.

Ulms Bollwerk hält

Der SSV Ulm 1846 ist nach dem dritten Spieltag alleiniger Tabellenführer in der Regionalliga Südwest. Als einziges aller 18 Teams ist die Weste des Favoriten noch weiß, denn auch am Samstag gegen Aufsteiger Eintracht Trier gewannen die Ulmer - der dritte Sieg ohne Gegentor. Es war ein chancenarmes Duell mit dem Minimalergebnis von 1:0 zugunsten des ehemaligen Bundesligisten, Trier trat kämpferisch auf, der Knackpunkt der Partie ereignete sich kurz vor der Pause, als Kinscher mit einem Foul einen Konter vereitelte. Der Trierer sah dafür seine zweite Gelbe Karte, so musste die Eintracht die zweiten 45 Minuten mit einem Mann weniger auskommen. Zwar agierte der Aufsteiger auch in Unterzahl auf Augenhöhe, musste nach 72 Minuten aber den letztlich entscheidenden Gegentreffer hinnehmen: Rühle war nach einer Ecke per Kopf mit dem 1:0 zur Stelle. Die Gäste hatten darauf keine Antwort mehr.

Der bisherige Spitzenreiter FC 08 Homburg unterlag derweil beim bislang punktlosen SGV Freiberg mit 0:2 und konnte die Euphorie aus dem 7:0-Erfolg gegen den FSV Frankfurt vor Wochenfrist folglich nicht mitnehmen. Durchgang eins verlief ausgeglichen wie chancenarm, in den zweiten 45 Minuten hatten zunächst die Homburger die Führung auf dem Fuß. Doch ein Doppelpack vom erst kurz zuvor eingewechselten Barini - bereits in den beiden Partien zuvor Torschütze - sorgte in der Schlussphase der Partie für den ersten SGV-Dreier in der neuen Liga: Zunächst markierte er per Nachschuss das 1:0 (74.), dann nahm er ein Geschenk der Homburger Hintermannschaft an und wuchtete den Ball zum 2:0 unter die Latte (79.).

Für zwei weitere Aufsteiger gab es an diesem Samstag hingegen nichts zu holen. Wormatia Worms unterlag aufgrund einer offensiv schwachen Vorstellung der U 21 des VfB Stuttgart mit 0:1, die SG Barockstadt aus Fulda musste sich, ebenfalls im Heimspiel, mit 1:3 der Zweitvertretung des 1. FSV Mainz 05 geschlagen geben. Nach 0:0 zur Pause ging die Barockstadt zwar durch einen von Grösch verwandelten Strafstoß in Führung (59.), aber die Mainzer waren in den zweiten 45 Minuten von Beginn an das bessere Team und glichen - ebenfalls vom Punkt - durch Mizuta rasch aus (69.). Erneut zehn Minuten später war es dann wieder der Japaner, der die Partie zugunsten der Mainzer drehte, er tunnelte dabei Schlussmann Wolf. Den 3:1-Schlusspunkt besorgte Brandstetter (85.) per sehenswerten Lupfer.

Der Knoten platzt für Steinbach

Derweil platzte der Knoten beim bislang punktlosen Schlusslicht TSV Steinbach Haiger: Mit 5:0 gewann die Elf von Trainer Ersan Parlatan beim Bahlinger SC. Mit Treffern von Ampadu (2.) und Kircher (5.) legten die Gäste los wie die Feuerwehr, auch in Folge hatte Steinbach das Heft des Handelns fest in der Hand und Chancen, das Ergebnis höher zu gestalten. Firat traf noch den Pfosten, so ging es mit einer verdienten Führung in die Pause. Für die zweiten 45 Minuten hatte sich der Bahlinger SC zwar etwas vorgenommen, ohne dabei aber zwingend zu werden. Mitte der Hälfte brachen dann alle Dämme, Kircher (71.), Singer (74.) und Stock (85.) schraubten das Ergebnis auf 5:0 in die Höhe.

Gut erholt: Der FSV Frankfurt bejubelt den 3:1-Derbysieg gegen Hessen Kassel. IMAGO/Eibner

Gut erholt von der jüngsten Abreibung präsentierte sich der FSV Frankfurt im Derby gegen Hessen Kassel und gewann verdient mit 3:1. Boutakhrit (27.) und Peters (29.) sorgten nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit einem Doppelschlag für die Pausenführung, Reutter legte zehn Minuten nach Wiederanpfiff mit einem abgefälschten Ball das 3:0 nach. Es war die Entscheidung: Kassel, in Durchgang zwei zwar verbessert, kam nur mehr durch Durna (56.) zum 1:3.

Neun Tore in Hoffenheim

Zum Auftakt des 3. Spieltages in der Regionalliga Südwest verpasste der VfR Aalen am Freitagabend die Chance, zumindest über Nacht an die Tabellenspitze zu klettern. In der heimischen Ostalb Arena setzte es ein 1:2 gegen die TSG Balingen. Zwar startete Aalen ideal in die Partie und ging bereits in der 2. Spielminute durch Seitz in Führung. Vor 1244 Zuschauern kamen in der Folge aber auch die Gäste immer besser ins Spiel und glichen in der 14. Minute verdientermaßen durch Schmidt aus. Bis zum Pausenpfiff blieb die Partie weiterhin ausgeglichen mit Chancen auf beiden Seiten. Den auf Aalener Seite zuletzt häufig beschworenen Siegeswillen konnten an diesem Abend aber nur die Gäste aus Balingen aufbringen und hatten zudem auch das nötige Spielglück, als Schmidt sich gegen Curda äußerst unglücklich anstellte und den Angreifer zu Fall brachte. Schiedsrichter Brombacher blieb folglich keine andere Wahl, als auf Strafstoß für Bahlingen zu entscheiden. Vom Punkt bewies Jan Ferdinand Nerven und vollstreckte zum 2:1, dem der VfR letztlich nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Der Balingen-Fluch geht somit weiter für den VfR Aalen. Im sechsten Spiel gegen die TSG setzte es am Ende die sechste Niederlage.

Gänzlich auf ihre Kosten kamen unterdessen die 295 Zuschauer, die das Aufeinandertreffen zwischen der TSG Hoffenheim II und dem FC-Astoria Walldorf im Dietmar-Hopp-Stadion betrachten durften. In 90 Minuten klingelte es sage und schreibe neunmal, am Ende stand ein 5:4-Erfolg der Hausherren. Die Anfangsphase gehörte dabei zwar ganz klar den Gästen aus Walldorf, die vor allem durch den bestens aufgelegten Antlitz in der 26. Minute bereits mit 3:1 in Führung lagen - Antlitz erzielte alle drei Treffer der Gäste. Kurz vor und nach der Pause glitt der Astoria die Partie jedoch vollkommen aus den Händen. In der Schlussviertelstunde des ersten Durchgangs egalisierten Dieckmann (32.) und Proschwitz (45.+1) zunächst den Zwei-Tore-Vorsprung. Gegen Mitte der zweiten Hälfte stellten Asllani (60.) und Proschwitz mit seinem zweiten Treffer des Abends gar einen Zwei-Tore-Vorsprung her. Mit der 5:3-Führung im Rücken ging es in eine hochspannende Schlussphase, die seinen Zenit in der 94. Minute fand, als Calhanoglu seine Mannschaften noch einmal heranbrachte und auf 4:5 verkürzte. Letztlich konnten die Hoffenheimer Jungprofis die knappe Führung über die Zeit schaukeln und die drei Punkte bei sich behalten.