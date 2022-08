"0:0 verloren": Norderstedts Müller droht der nächste Ausfall

Neue Saison, alte Sorgen: Gerade mal 100 Sekunden hielt Philipp Müller nach seiner Einwechslung in der 70. Minute gegen den TSV Havelse durch, ehe sich sein Verletzungspech fortsetzte.

Eintracht Norderstedt muss erneut auf die Dienste von Philipp Müller verzichten. Ohne gegnerische Einwirkung knickte der 27-Jährige beim 0:0 gegen den TSV Havelse am Strafraum um und hielt sich das Knie - Verdacht auf eine Bänderverletzung. Nun droht ein erneuter längerfristiger Ausfall des Offensivspielers, nachdem Müller in der vergangenen Saison gleich vier Verletzungspausen einlegen musste, meist wegen muskulärer Probleme.

"So gesehen haben wir 0:0 verloren", sagte Eintracht-Trainer Olufemi Smith, der ansonsten mit dem Ergebnis leben konnte. "Positiv war, dass wir in der Defensive so gut wie nichts zugelassen haben und 90 Minuten lang konzentriert waren", konstatierte Smith. Immerhin ging es gegen einen Drittligaabsteiger, der letztlich lediglich eine echte Torchance hatte, als Marco Drawz nach rund einer halben Stunde aus 15 Metern an Torwart Lars Huxsohl scheiterte.

Auf der Gegenseite sah es hingegen nicht viel besser aus, obwohl Norderstedt mehr Ballbesitz hatte und die Mehrzahl der Zweikämpfe gewann. Smith analysierte: "Teilweise war es ansehnlich, wie wir uns über die Flügel freigespielt haben. Aber der letzte Pass hat immer gefehlt. Daran werden wir arbeiten."