0:0 gegen Mechtersheim: Trier wackelt kurz vorm Top-Spiel gegen Worms

Torlos trennten sich am vergangenen Mittwoch der SV Eintracht Trier und der TuS Mechtersheim. Im Aufstiegsrennen liegen nun alle Trümpfe in Worms.

Nach dem Abpfiff war das Gefühl der Enttäuschung im Moselstadion spürbar. Der aufmunternde Applaus der rund 1200 Fans, war für den SV Eintracht Trier nicht mehr als ein schwacher Trost. In den 90 Minuten davor investierte die Heimmannschaft gegen die Gäste aus Mechtersheim zwar unheimlich viel, kam letztlich aber nicht über ein 0:0 hinaus und ließ damit wichtige Punkte im Titelrennen liegen.

Trier macht das Spiel - Mechtersheim hält die Null

Von Anpfiff weg entwickelte sich die Partie so, wie man es erwartete hatte. Mechtersheim stand tief und konzentrierte sich hauptsächliche auf die Defensive. Trier hingegen mit optischem Übergewicht schob sich die Kugel meist vor dem Defensivbollwerk der Gäste hin und her, mit der Hoffnung bei der ersten Lücke zuzuschlagen. Wie sich im weiteren Spielverlauf herausstellte, fehlte es der Eintracht in den entscheidenden Momenten aber einfach an zündenden Ideen, um die vielbeinige Gäste-Defensive zu überwinden. Ab und zu spielte es die Eintracht dann doch sauber zu Ende, die Abschlüsse von Roth (9./34.) waren aber zu ungenau.

Im zweiten Durchang erhöhte Trier nochmals die Schlagzahl und sogleich das Risiko, SVE-Coach Cinar spielte voll auf Sieg. In der Folge rollte die Kugel schneller und brachte den TuS ordentlich ins Schwitzen. Der auffälligste Offensiv-Akteur Roth fand in Gäste-Schlussmann Klein aber seinen Meister. Mit fortschreitender Spieldauer schmolz die Geduld der Hausherren zunehmend, das Risiko und die damit verbundenen Chancen für Konter stiegen. Ein solcher hätte in Minute 75 dann beinahe zum Lucky-Punch der Gäste geführt, der ansonsten kaum geforderte SVE-Keeper Wieszolek war aber hellwach und verhinderte das 0:1. In den Schlussminuten warf Trier weiterhin alles nach vorne, wissend, dass ein Dreier an diesem Abend eigentlich Pflicht gewesen wäre, jedoch ohne Erfolg.

Nach dem 0:0, mit dem sich die Gäste weit besser anfreunden konnten als der SVE, liegen nun alle Trümpfe im Titelrennen beim Meisterschaftskonkurrenten Wormatia Worms. Entschieden ist aber nach wie vor noch gar nichts. Schon mit einem Sieg am Wochenende im absoluten Spitzenspiel könnte Trier wieder mit Worms gleichziehen.