0:0 beim FC Gütersloh: SG Wattenscheid 09 lässt Großchancen liegen

Die SG Wattenscheid 09 hat sich im Spitzenspiel vor fast vierstelliger Kulisse beim FC Gütersloh mit einer Nullnummer begnügen müssen, obwohl speziell in der Schlussphase große Chancen auf einen Auswärtsdreier vorhanden waren.

Ob der 1. FC Kaan-Marienborn und der SC Paderborn 07 II am Mittwochabend heimlich einen kleinen Freudenschrei ausgestoßen haben, ist nicht überliefert, beide Teams können in der restlichen Qualifikationsrunde an der Tabellenspitze von der SG Wattenscheid 09 nämlich nur noch dann überholt werden, wenn sie selbst Federn lassen.

Die SGW musste sich am Donnerstag beim FC Gütersloh vor 921 Zuschauern mit einer Punkteteilung arrangieren. Die Gütersloher starteten mit viel Ballbesitz in die Partie, prallten aber auf eine gut sortierte Wattenscheider Abwehr. Illig hatte in der 7. Minute die FCG-Führung auf dem Fuß, doch er kam um Sekundenbruchteile bei einer Yakhem-Hereingabe zu spät. Die Gäste hatten ihre stärksten Szenen, wenn sie konterten. Yesilova wurde kurz vor der Pause schön freigespielt, sein Distanzschuss rauschte aber knapp vorbei.

Im zweiten Spielabschnitt blieb die Begegnung lange ausgeglichen. Wattenscheids Torwart Staudt rettete nach knapp 75 Minuten mit einer Glanzparade gegen Will, der nach einer schnellen Kombination zum Abschluss kam. Apropos schnell: Kurz vor Schluss sprintete der eingewechselte Casalino nach einem Steilpass in den Strafraum, brachte den Ball aber aus spitzem Winkel nicht mehr im Tor unter, sondern traf das Außennetz. Kurz darauf hatten die Gäste-Fans erneut den Torschrei auf den Lippen, ein flacher Querpass kam im Strafraum mustergültig zu Hönicke, doch der senste aus bester Abschlussposition über den Ball. Wattenscheid drängte in hitzigen Schlussminuten auf den Sieg, aber auch Malcherek brachte in der Nachspielzeit seinen Kopfball aus kurzer Distanz nicht im Tor unter, sondern köpfte drüber. Somit blieb es beim 0:0.