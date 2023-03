0:0 bei Schlusslicht Heimstetten: TSV Buchbach verpasst das rettende Ufer

Der TSV Buchbach konnte aufgrund des torlosen Unentschiedens bei Schlusslicht SV Heimstetten nicht ans rettende Ufer der Regionalliga Bayern springen, spielte die letzten 20 Minuten aber auch in Unterzahl.

SV Heimstetten gegen TSV Buchbach, das war eine Partie aus der Kategorie "Abstiegskampf pur". Auf schwierigem Boden war Heimstetten in der 6. Minute der Führung nahe, doch ein strammer Schuss von Riglewski wurde entscheidend über das Tor abgefälscht. Der hätte sonst wohl gepasst. Dann wachte Buchbach auf, der spielende Co-Trainer Petrovic köpfte nach knapp einer Viertelstunde hauchzart über den Querbalken. Bis zur Pause verflachte das Spiel.

Nach Wiederanpfiff schoss Ammari im Heimstettner Strafraum aus bester Position knapp drüber. In der 70. Minute rückte Schiedsrichter Steckermeier in den Fokus, da er Buchbachs Marcel Spitzer nach einem taktischen Foul mit Gelb-Rot zum Duschen schickte. Der anschließende Freistoß von Riglewski ging an den Pfosten. In den Schlussminuten merkten beide Teams, dass sie im Abstiegskampf unbedingt einen Dreier brauchten und erhöhten das Tempo. Trotz Unterzahl hatte Steer in der 80. Minute eine vielversprechende Gelegenheit für den TSV, doch frei vor Torwart Riedmüller schloss er viel zu überhastet ab, statt querzulegen. Bei Heimstetten probierte es Awata kurz vor Schluss nochmal, doch er köpfte zu mittig, deshalb war Gäste-Keeper Maus dazwischen, sodass das oberbayerische Kellerduell torlos endete.