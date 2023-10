Österrichs U-19-Frauenteam steht in der Eliterunde der EM-Qualifikation

Nach einem 3:0 gegen Montenegro und einem 4:0 gegen Polen ist den Österreicherinnen einer der zwei Aufstiegsplätze der Gruppe A3 sicher.

Österreichs U-19-Team der Frauen hat vorzeitig den Aufstieg in die Eliterunde der EM-Qualifikation geschafft. Beim Quali-Heimturnier in Wr. Neustadt gewann die Auswahl von Hannes Spilka am Samstag gegen Polen mit 4:0 (2:0) und hat nach dem 3:0-Auftakterfolg gegen Montenegro einen der zwei Aufstiegsplätze der Gruppe A3 sicher. Die Tore erzielten Mädl (18., 45.+2), Ziletkina (71.) und Fankhauser (90.).

Am Dienstag (14.30) kommt es in Wr. Neustadt zum Duell mit Dänemark um den Gruppensieg, den Platz in der letzten Qualifikationsrunde im März hat das ÖFB-Team aber schon sicher. Die EM-Endrunde steigt im Juli 2024 in Litauen.