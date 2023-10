"Wir brauchen diese Ergebnisse": SV Waldhof zu Gast in Unterhaching

Am Freitagabend hat Waldhof Mannheim die Chance, den Negativtrend der letzten Wochen auswärts bei der SpVgg Unterhaching zu stoppen. Mit dem Aufsteiger wartet ein Team, das selbst seit drei Spielen in Folge in der 3. Liga sieglos ist.

Der SV Waldhof Mannheim steckt in der Krise. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg in der 3. Liga und dem bitteren 1:3 gegen den BVB II am vergangenen Freitag rutschte das Team von Trainer Rüdiger Rehm auf den 17. Tabellenplatz ab.

Für den 44-Jährigen bislang aber noch kein Grund zur Panik: "Das ist eine kritische Situation, aber keine, aus der wir nicht rauskommen." Man sei sich der Lage bewusst, wisse aber auch, dass man die Fähigkeiten dazu habe, "da rauszukommen, aber dafür brauchen wir dementsprechend das ein oder andere mehr auf dem Platz, als das, was wir gezeigt haben", so Rehm auf der Pressekonferenz des Vereins.

Vor allem der Auftritt der Mannheimer in der zweiten Halbzeit nagte noch am Trainer: "Damit können und wollen wir nicht leben." Gemeint war die Chancenarmut und der spielerisch blutleere Auftritt seiner Mannschaft nach dem Seitenwechsel, die sich "so nicht präsentieren" wolle. Vor allem "Kampf und Bereitschaft" seien nach dem wichtigen Anschlusstreffer in Halbzeit eins später völlig "auf der Strecke geblieben."

Chance zur Wiedergutmachung

Zur Aufarbeitung hat der Waldhof die Trainingswoche genutzt und dabei "viele Gespräche" geführt und "versucht, den Jungs Details in den Kopf zu rufen, die nicht gehen." Dabei habe man ihnen "die Augen vor ein paar Dingen geöffnet."

Chance zur Wiedergutmachung bietet sich bereits am heutigen Freitagabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker). Rehm erwartet dann einen anderen Auftritt seiner Schützlinge: "Es geht nur, wenn wir als Einheit auf den Platz gehen und diese Attribute auf jeden Fall mitbringen."

"Positive Ergebnisse sind immer das Wichtigste", so der Waldhof-Coach. "Das hilft uns in dieser Situation, alles andere wird uns nicht helfen, sondern wir brauchen diese Ergebnisse."

Auswärts in Unterhaching: Bereits das vierte Duell mit einem Aufsteiger

Mit Unterhaching könnte der passende Gegner für einen Umschwung des SV Waldhof gefunden sein. Die SpVgg hat ihre letzten drei Partien nicht gewinnen können und erzielte dabei keinen einzigen Treffer, woraus bei drei Punkten Vorsprung zu Mannheim Rang 13 in der Tabelle resultiert.

Gegen Haching erwartet den Waldhof bereits das vierte Duell mit einem Aufsteiger in der laufenden Spielzeit - doch an der bisherigen Bilanz lässt sich kein Trend erkennen: Gegen den VfB Lübeck gab es ein 2:2-Unentschieden, in Münster gewann Mannheim mit 3:1 und gegen den SSV Ulm 1846 Fußball musste man sich mit 0:2 geschlagen geben. Für Waldhof gehe es darum, die "aktive Spielweise" der Hachinger zu unterbinden, dabei müsse man "voll dagegenhalten", so Rehm.

Bolay und Baxter Bahn zurück im Kader

Zumindest personell dürfte der Trainer in Unterhaching wieder fast aus dem Vollen schöpfen können. Mit Luca Bolay kehrte kürzlich ein Verteidiger ins Mannschaftstraining zurück. Auch Bentley Baxter Bahn soll aller Voraussicht nach wieder einsatzfähig sein, nachdem er die gesamte Woche am Training teilgenommen hat. Einzig Fridolin Wagner, der gegen den BVB II bereits ausfiel (Gelbsperre und Innenbandverletzung im Knie), trainierte nicht und wird ausfallen.