"Wie im Casino": Nächste VAR-Kontroverse in der Premier League

Erneut wird in der Premier League über einen merkwürdigen VAR-Check debattiert. Diesmal war Vincent Kompany mit Burnley der Leidtragende - der sich über eine andere Szene aber mehr ärgerte.

Ziemlich genau einen Monat nach dem Wirbel um das zu Unrecht aberkannte Tor von Luis Diaz während Liverpools 1:2-Niederlage bei Tottenham sorgt erneut ein VAR-Einsatz in der Premier League für Aufsehen. Am Samstag dauerte es im Kellerduell zwischen dem AFC Bournemouth und Aufsteiger FC Burnley satte fünfeinhalb Minuten, bis eine Abseitsentscheidung final überprüft war.

Als Jay Rodriguez in der 89. Minute zum vermeintlichen 2:2 für die Gäste ausgeglichen hatte, hatte das Schiedsrichtergespann auf dem Rasen umgehend auf Abseits entschieden - was der VAR nach kuriosem Prozess und schier endloser Warterei schließlich bestätigte. Zunächst hatten die TV-Bilder eine grüne Linie und demnach einen regelkonformen Treffer angezeigt, dann war sie plötzlich rot und das Tor doch keines mehr.

Burnley-Trainer Kompany hadert: "Der Prozess bereitet mir Sorgen"

"Es ist manchmal, als würde man ins Casino gehen und alle Chips auf Schwarz oder Rot setzen", klagte Burnleys Trainer Vincent Kompany nach der 1:2-Niederlage am BBC-Mikrofon. "Ich habe gesehen, wie sie die Perspektiven geändert und unterschiedliche Linien gezogen haben. Manchmal waren sie grün, also kein Abseits, manchmal rot, also Abseits. Ich verstehe total, dass die Schiedsrichter Fehler machen können. Es ist der Prozess, der mir Sorgen bereitet."

Zumal sich der ehemalige Kapitän von Manchester City wenige Minuten nach dem merkwürdigen VAR-Check über einen weiteren gefreut hätte: Kurz vor Ablauf der langen Nachspielzeit hatte Burnley in Person von Sander Berge die letzte Ausgleichschance - oder war es die Hand von Chris Mepham, die die Flanke Richtung Tor lenkte? "Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie dafür (für den Check, Anm. d. Red.) nur 15 Sekunden gebraucht hätten", so Kompany. "Ich habe zum ersten Mal in meiner Trainerkarriere die Schiedsrichter höflich und ruhig um eine Erklärung gebeten." Das Ergebnis der "respektvollen" Unterredung: "Ich habe keine Antworten bekommen."

Und so rutschte Burnley auf den vorletzten Platz der Premier League ab. Nach zehn Spieltagen steht für Kompanys Team weiterhin nur ein einziger Sieg zu Buche (vier Punkte) - wie seit Samstag nun auch für Bournemouth (sechs).