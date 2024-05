"Warum hast du den Hoeneß nicht einfach umgehauen?"

Der 24. Oktober 1973 bringt dem deutschen Fußball Historisches. Erstmals treffen im Europapokal zwei Mannschaften aus der Bundesrepublik und der DDR aufeinander: die Meister FC Bayern und Dynamo Dresden im Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister. Auch rein fußballerisches ein erinnerungswürdiges Duell.

Manchmal ist die Geschichte erschreckend nah an der Aktualität, der Blick 50 Jahre zurück zeigt es. Mit dem Jom-Kippur-Krieg bricht kurz vor dem Hinspiel, am 6. Oktober, der vierte arabisch-israelische Krieg im Rahmen des Nahostkonflikts aus, Ägypten und Syrien greifen die israelische Front an. Die Bürger beschäftigt zudem die Ölkrise, in den USA tobt die Watergate-Affäre, die Präsident Richard Nixon später zu Fall bringen wird. In der Bundesliga thront Borussia Mönchengladbach an der Tabellenspitze. Nur sieben der 18 Vereine jener Saison spielen 2023/24 ebenfalls in der Bundesliga, Borussia Dortmund beispielsweise ist damals zweitklassig.

Auch die Politik spielt mit

18 Jahre sind seit der Gründung des Europapokals der Landesmeister vergangen, doch weder hier noch im später gestarteten Europapokal der Pokalsieger (1960) oder im UEFA-Cup (1971) sind bis zum Herbst 1973 Teams aus der BRD und der DDR aufeinandergetroffen. Nun führt das Los den FC Bayern und Dynamo Dresden zusammen, das Medieninteresse ist riesig. Das Duell ist nicht nur ein Fußballspiel, es ist ein Politikum.

"Der Sport stand für uns im Vordergrund, entziehen konnten wir uns dem Ganzen trotzdem nicht. Es war für uns etwas ganz Besonderes, in Dresden zu spielen", erinnert sich Uli Hoeneß im großen kicker-Interview (Printausgabe Montag). Eduard Geyer, den der kicker zu diesem Anlass mit Bayerns Ehrenpräsident zusammenbrachte, ergänzt aus seiner Ost-Perspektive: "Wir waren junge Leute, wollten Fußball spielen. Aber natürlich hatte das Spiel eine besondere Note, war ein Politikum."

Allerdings auch eines, das im Hinspiel im Münchner Olympiastadion erstaunlich wenig Zuschauer anlockt, 47.918, um genau zu sein. Dabei gingen damals über 70.000 rein. Die jedoch bereuen ihr Kommen nicht, sehen einen Schlagabtausch, den die Bayern glücklich mit 4:3 für sich entscheiden. Rainer Sachses Führungstor für Dynamo in der 13. Minute kontern Willi Hoffmann (17.) und Bernd Dürnberger (26.), doch Sachse gleicht aus (34.).

Ungleiches Duell: Uli Hoeneß war seinem Gegenspieler Eduard Geyer tempotechnisch klar überlegen. imago/Horstmüller

Bei Halbzeit führt Dresden dank Gert Heidler (42.) sogar mit 3:2. Franz "Bulle" Roth in der 71. Minute und - wer sonst? - Gerd Müller (83.) sichern dem FC Bayern danach einen knappen Sieg. "Für uns war es ein gutes Ergebnis, die Chance war mehr als da", schildert Geyer die Ausgangslage vor dem Rückspiel, die für die Münchner wenig komfortabel ist. Hoeneß: "Wenn du damals daheim mit nur einem Tor Unterschied gewonnen und auch noch ein Gegentor oder mehrere bekommen hast, bist Du mit vollen Hosen auf Reisen gegangen."

Bayerns skandalöse Anreise

Stichwort Reisen: Die Umstände vor dem Rückspiel bauscht die Presse zum Skandal auf, Schuld sind die Bayern selbst. Statt nach Dresden zu fahren, verbringen sie die Nacht vor dem Spiel an der Grenze in Hof, Manager Robert Schwan hat das angeordnet. "Wir haben es nicht gewusst, stiegen in München in den Bus und dachten, wir fahren nach Dresden. Nach der Kaffeepause in Feucht bei Nürnberg hieß es, der Bus mit der Mannschaft fährt nach Hof, der mit den Journalisten nach Dresden", erzählt Hoeneß. Die Motive der Bayern? Angst vor Spionage im Hotel und vergiftetem Essen.

Tags darauf in Dresden überrascht Bayern-Trainer Udo Lattek den Gegner mit einem taktischen Kniff und stellt Gerd Müller ins Mittelfeld. Mit langen Bällen wird stattdessen Hoeneß auf die Reise geschickt, der damals 21-Jährige trifft früh zweimal zum 2:0. "Wir haben uns später immer gefragt, warum wir von der ersten Minute an so offensiv gespielt haben. Uns hätte ein 1:0 gereicht", erzählt Geyer, der Hoeneß decken sollte. Heute würde er anders handeln, wie er schmunzelnd erzählt. "Vor dem 0:2 ist Uli kurz hinter der Mittellinie gestartet und ich habe mir später gedacht: "Warum hast du den Hoeneß nicht einfach umgehauen? Damals gab es keine Rote Karte für Notbremsen." So zieht Hoeneß, damals ein extrem schneller Spieler, auf und davon.

Hoeneß bestes Spiel? Nicht Dresden

Dennoch entwickelt sich ein Drama. Siegmar Wätzlich kurz vor der Halbzeit sowie Hartmut Schade und Reinhard Häfner unmittelbar danach drehen die Partie, beim Stand von 3:2 ist Dynamo plötzlich weiter. Doch die Bayern haben Müller, der in der 58. Minute zum 3:3 trifft. Übrigens vor ausverkauftem Haus, statt der verfügbaren 35.334 Karten hätte Dresden dreimal so viele verkaufen können. Müllers Treffer ist die Schlusspointe, die Bayern retten das Remis über die Zeit, kommen weiter und gewinnen ein halbes Jahr später im Finale von Brüssel gegen Atletico Madrid erstmals den Henkelpott. Dem 1:1 im ersten Finale folgt ein 4:0 im Wiederholungsspiel. Neben dem doppelten Müller trifft Hoeneß erneut zweifach, er nennt es das beste Spiel seiner Karriere, noch vor Dresden.

Können oder Bayern-Dusel? "Wir haben den Europapokal gewonnen, sechs Bayern-Spieler sind später mit der Nationalmannschaft noch Weltmeister geworden. So schlecht können wir also nicht gewesen sein", lautet die Antwort von Hoeneß. Dresden dagegen ging erhobenen Kopfes aus dem Duell mit den Münchnern. "Es wurde anerkannt, dass wir gut gespielt hatten, wir haben im Nachhinein eine Prämie bekommen. Aber das Aus tat weh, es war erstmal eine Riesenenttäuschung", sagt Geyer. Mit Blick auf ein halbes Jahrhundert seitdem lautet sein Schlusswort: "Schön, dass wir nach so vielen Jahren noch darüber reden, die Leute sich erinnern und interessieren."