"Vielversprechende Mischung": Vier Comebacker, vier Neulinge beim DEB

Mit nur vier Vize-Weltmeistern von Tampere, aber mehreren prominenten Rückkehrern geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in den Deutschland Cup. Zudem nominierte Bundestrainer Harold Kreis am Donnerstag vier Debütanten für das Heimturnier in Landshut (8. bis 12. November).

Einer von vier Rückkehrern: Yasin Ehliz (EHC Red Bull München). IMAGO/Passion2Press