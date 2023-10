"Unwirklich" für Haaland: Bellinghams erster Clasico "schlecht fürs Herz"

Auch in seinem ersten Clasico machte Jude Bellingham den Unterschied. Die Mitspieler überschütteten ihn mit Lob. Aus England meldete sich auch Erling Haaland zu Wort.

Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Manchester-Derby wollte sich auch Erling Haaland den Clasico nicht entgehen lassen. In seiner "Instagram"-Story teilte der Norweger eine kurze Video-Sequenz, in der das Ausgleichstor von Jude Bellingham zu sehen ist. "Unwirklich dieser Kerl", schrieb Haaland dazu. Schon jetzt dürfte so mancher Real-Fan davon träumen, eines Tages das einstige Dortmunder Erfolgsduo gemeinsam in königlichem Weiß zu sehen.

"Ich liebe diese Comebacks", gestand Bellingham, der mit seinem späten zweiten Treffer den Clasico zu Gunsten der Blancos entschieden hatte, und schob hinterher: "Es ist schlecht fürs Herz, aber es sind die Spiele, die Spaß machen." Der Torjäger vom Dienst, der bemerkenswerte zehn Treffer aus zehn La-Liga-Spielen sowie drei in drei Champions-League-Partien vorweisen kann, lobte sein Team, das "nie aufgegeben" habe.

"Unglaublich, er macht immer den Unterschied", schwärmte auch Vinicius Junior, der den fast schon unvermeidlichen Vergleich zog: "Die Fans waren an Cristiano gewöhnt und jetzt haben sie Jude." Dem Brasilianer gefällt, wie stark Trainer Carlo Ancelotti seinen jungen Spielern vertraue.

"Wir sind auf und neben dem Platz immer zusammen - und ich denke, das ist es, was unser Team zusammenhält. Auf dem Platz hören wir nicht auf, füreinander zu verteidigen, und das macht ein gutes Team aus, das eine Menge gewinnen will." Den Basketball-Clasico unter der Woche hatten Vinicius Junior, Bellingham, Rodrygo und Aurelien Tchouameni, der am Samstag offenbar einen Mittelfußanbruch erlitt, gemeinsam besucht - auch ein Zeichen des genannten Zusammengehörigkeitsgefühls.

Ancelotti fordert Stürmertore

Coach Ancelotti haderte hinterher vor allem mit der ersten Hälfte seiner Mannschaft, die "nicht aggressiv" und "wenig überzeugend in den Zweikämpfen" agiert habe. Der Italiener sprach gar von ersten 45 Minuten "zum Vergessen". Und auch im Doppelpack von Bellingham, dem er erneut ein Sonderlob ausstellte, fand er einen Kritikpunkt. "20 bis 25 Tore sind für Jude durchaus möglich, aber wir halten ihn nicht für einen Torjäger, obwohl er im Moment eine Menge Tore erzielt. Wir erwarten solche vor allem auch von unseren Stürmern", so der 64-Jährige.