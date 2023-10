"Unspielbarer" Meta-Zwang: Das FC-24-Super-Pressing

Drei Wochen nach Release ist das FC-24-Gameplay entzaubert. Es gibt eine klare Meta und eine weitere zu starke Mechanik, die das gegnerische Spiel zum Erliegen bringt.

Keine drei Minuten sind es, die Content Creator 'Inception' in einem Videoclip auf seinem YouTube-Kanal braucht, um aufzuzeigen, in welchem Zustand sich EA SPORTS FC 24 derzeit befindet. Es sind drei monotone Minuten, in denen ihm jeglicher Spielaufbau verwehrt wird. Nicht, weil sein Gegner manuell überragend verteidigen würde, sondern wegen einer Einstellung in den individuellen Taktiken, die eine Form des realitätsnahen Fußballs nahezu unmöglich macht.

Ein Klick zum Glück: Der Tiefen-Regler regelt

Um ein extrem gut organisiertes KI-Pressing auszulösen, reicht es wortwörtlich, einen Regler zu verschieben. Stellt einfach im Teammanagement die Tiefe eures Teams in der Defensive auf exakt 71 und schon stellen eure KI-Kollegen ihre Gegenspieler so gut zu, dass sogar José Mourinho und Diego Simeone Beifall klatschen. Die offensive KI in FC 24 scheint nämlich nicht ansatzweise auf dem Level der defensiven Kollegen.

KI schlechter als vor zehn Jahren?

'Inception' umschreibt das aktuelle Ungleichgewicht zwischen defensiver und offensiver Computerunterstützung in einem anderen Video zu den Gameplay-Problemen in FC 24 deutlich: "Das Aufbauspiel der KI durch die Mitte ist wegen dieser dummen Pressing-Mechanik kompletter Müll", wütet er, und fragt: "Wie können FIFA 13, 14 oder 15 bessere Angriffs-KIs haben, als das heutige Spiel? Wie ist das möglich?"

Speziell erkennt er diese vermeintlichen Rückschritte an der mangelnden Bewegung seiner nicht aktiv kontrollierten Mitspieler fest. Diese machen dem Gegner das Pressing in FC 24 nämlich recht leicht, indem sie sich kaum bewegen - trotz guter Werte in den entsprechenden Statistiken. Als Beispiel nutzt der Content Creator etwa Karim Benzema. Der Franzose verfügt über ein grandioses offensives Stellungsspiel (92), das sich aber in von 'Inception' gezeigten Spielszenen kaum bemerkbar macht. Statt sich aktiv anzubieten oder frei werdende Räume anzusteuern, bleibt der Mittelstürmer - wie all seine Kollegen - teilnahmslos stehen und tut nichts.

In die Meta gezwungen

Kombinationsfußball aus der eigenen Hintermannschaft über das Zentrum bis in die Spitze ist aufgrund der Passivität der eigenen Nebenleute kaum eine valide Option. Denn ist die Distanz zwischen Passgeber und -empfänger zu groß, weil sich Spieler nicht entsprechend anbieten, ist es gerade für die aggressiv verteidigenden Gegenspieler ein Leichtes, den Ball direkt abzufangen oder sofort bei der Ballannahme einen Zweikampf auszuführen.

Die Folge: Spieler flüchten durch zahlreiche lange Seitenverlagerungen von einem Flügel auf den anderen, da ihr Zentrum sich nah an der völligen Nutzlosigkeit bewegt. Ein Umstand, der entscheidend zur aktuellen Meta beiträgt. In dieser wird versucht, mit dem ebenso unverhältnismäßig guten "kontrollierten Sprint" die Außenbahnen entlangzugehen, um von dort in den Sechzehner zu ziehen. Schließlich scheint das der einzige Weg, das neue Super-Pressing in FC 24 zu überwinden.

Oder wie 'Inception' es sagt: "Man wird dazu gezwungen, zu tun, was Profis und kompetitive Spieler tun. Man muss Skillmoves oder den kontrollierten Sprint nutzen." Für den Streamer und YouTuber ist daher klar: "Das (Pressing, d. Red.) ist komplett kaputt und das Spiel ganz ehrlich in den höheren Divisionen unspielbar."

Wenn Messi zu Maldini wird

In der Community fällt das Fazit nicht positiver aus. Besonders sorgt für Unmut, wie gut eigentlich gänzlich ungeeignete Akteure plötzlich verteidigen, wenn man das Pressing nutzt. "Mbappé, Leao oder Messi sollten nicht so pressen. Es fühlt sich an, als ob alle Angreifer 99 Abfangen und hohe defensive Arbeitsraten hätten. Und das, obwohl sie eigentlich 30 Abfangen und geringe defensive Arbeitsraten haben. Das ist Scheiße", echauffiert sich beispielsweise ein Reddit-User und erhält Zuspruch: "Wenn du effektiv pressen willst, solltest du gehobene Defensivwerte und eine hohe defensive Arbeitsrate brauchen."

Derzeit brauchen Kicker diese aber nicht. Ein einfacher Regler reicht, was bei vielen Spielern für ein Gefühl sorgt, das ein weiterer Beitrag in den sozialen Medien treffend zusammenfasst: "Das ist so dumm, sehr effektives Pressing sollte Skill verlangen und keine Option sein, die man einfach auswählt."