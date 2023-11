"Uns angeschrien": DFB sperrt Fischer und Gspurning

Die DFB-Pokal-Saison ist für Union Berlin bereits beendet, hallt für Chefcoach Urs Fischer und Torwarttrainer Michael Gspurning aber noch nach. Sie wurden gesperrt.

Bislang gibt es keinerlei Anzeichen, dass Urs Fischer seinen Job beim 1. FC Union Berlin bald los sein könnte. Trotz nun bereits elf Pflichtspielniederlagen hintereinander soll die Wende mit dem Erfolgstrainer der letzten Jahre gelingen. Sollte Fischer auch in der neuen Saison noch auf der Bank der Eisernen sitzen, würde er allerdings beim Auftakt im DFB-Pokal (16. bis 19. August 2024) fehlen.

Am Donnerstag sprach das DFB-Sportgericht gegen Fischer und dessen Torwarttrainer Michael Gspurning jeweils eine Sperre von einem Pokalspiel aus, was Union akzeptiert hat. Beide waren im Anschluss an die 0:1-Niederlage beim VfB Stuttgart und das damit verbundene Pokal-Zweitrundenaus am Dienstagabend erbost auf das Schiedsrichtergespann um Sascha Stegemann zugegangen, weil sie mit einer Entscheidung in der Nachspielzeit nicht einverstanden gewesen waren. Dafür hatten beide die Rote Karte gesehen. Der DFB schreibt davon, dass sich beide "unsportlich gegenüber dem Schiedsrichterteam verhalten und geäußert" hätten.

Fischers Entschuldigung in der Kabine

"Sie haben im lauten Ton auf uns eingeredet und uns angeschrien", hatte Stegemann bei "Sky" die Platzverweise erklärt, aber auch betont, "dass Urs Fischer mich nicht beleidigt hat". Darauf legte auch der Schweizer wert, der sich nach der Roten Karte in der Kabine persönlich bei Stegemann entschuldigt hatte: "Sie können mir glauben, dass ich den Schiedsrichter nicht beleidigt habe. Seine Aussage war, dass ich zu aggressiv und forsch war. Wenn das zu viel ist, muss ich das akzeptieren und aus solchen Situationen lernen."

Das nun ausgesprochene Innenraumverbot bedeutet, dass sich Fischer und Gspurning beim betroffenen Spiels im Zeitraum von einer halben Stunde vor Anpfiff und einer halben Stunde nach Schlusspfiff weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten und "weder unmittelbar noch mittelbar" mit ihrem Team in Kontakt treten dürfen.

Auf die Bundesliga hat die Doppel-Sperre für Union keine Auswirkungen. Der Hauptstadtklub, durch die historische Niederlagenserie nur noch einen Platz und einen Punkt von den Abstiegsrängen entfernt, kann am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt mit Fischer und Gspurning planen. Dann soll der erste Sieg seit dem 26. August (4:1 in Darmstadt) gelingen.