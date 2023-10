"Und dann schlägt es ein": Krahl erklärt Patzer gegen den HSV

Am Ende eines rasanten Schlagabtauschs haben sich der 1. FC Kaiserslautern und der Hamburger SV die Punkte geteilt. Mit dem Remis war der FCK angesichts des zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprungs nicht restlos zufrieden.

Wie bewertet man ein Remis gegen den Hamburger SV, nachdem man zwischenzeitlich mit 3:1 im eigenen Stadion führte? Die Lauterer waren sich nach dem 3:3 am Samstagabend einig in ihrem Zwiespalt: "Riesenrespekt an die Mannschaft, super Leistung", sagte etwa Julian Krahl einerseits. Der Keeper des FCK ärgerte sich bei "Sky" aber gleichzeitig über seinen schweren Patzer, der zum Ausgleich führte. "Ich schätze den Ball einfach falsch ein, bin zu weit vorne, komme nicht mehr zurück und dann schlägt es ein. Wenn du das 3:3 so bekommst, bist du unglücklich."

Sein Trainer Dirk Schuster war "mit der Leistung einverstanden" - aber: "Wenn du dann in der zweiten Halbzeit mit 3:1 führst, ist es bitter, dass wir dann noch den Ausgleich kassieren." Mit Ausnahme der ersten zehn Minuten, in denen der FCK "zu passiv und nicht präsent in den Zweikämpfen" (Schuster) gewesen war, zeigten die Hausherren ein ordentliches Spiel. Den in der Anfangsphase kassierten Gegentreffer korrigierten sie schnell und gingen selbst in Führung, Terrence Boyd sorgte nach dem Seitenwechsel gar für das 3:1. Für den Stürmer, der den verletzten Ragnar Ache vertreten hatte, war es der erste Saisontreffer.

Schuster sieht gerechte Punkteteilung

Nachdem Robert Glatzel und Miro Muheim nach Krahls Fehleinschätzung den Hamburger Rückstand wieder aufgeholt hatten, war es in der Schlussphase erneut der FCK, der die besseren Chancen verbuchte, diese aber nicht nutzte. "Wir haben weiterhin an uns geglaubt, wollten das Spiel unbedingt gewinnen und hatten entsprechend in den letzten Minuten noch zwei Riesenchancen, von denen normalerweise eine auch einmal reingehen darf", sagte Schuster.

Laut Aussage des FCK-Trainers sei das Unentschieden letztlich dennoch in Ordnung gegangen, denn "auch der HSV hatte noch die eine oder andere Chance". Für Lautern allerdings war es der zweite Vorsprung in Folge, der verspielt wurde: Bereits vergangene Woche hatte der FCK gegen Fortuna Düsseldorf nach eigener 3:0-Führung noch mit 3:4 verloren.

DFB-Pokal am Dienstag: Schuster will Köln ärgern

Nun richten sich die Blicke auf dem Betzenberg auf den kommenden Dienstag: Ab 20.45 Uhr (LIVE! bei kicker) empfängt Kaiserslautern den 1. FC Köln im DFB-Pokal. "Natürlich wollen wir sie ärgern", sagte Schuster. "Über die Qualität der Kölner brauchen wir nicht reden. Aber mit der Wucht des Stadions und ein, zwei besseren Szenen im Defensivverhalten rechnen wir uns vielleicht auch eine Kleinigkeit aus."