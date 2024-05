"Trifft uns hart": Pytlick fehlt Flensburg langfristig

Auf diese Nachricht hätten Fans und Verantwortliche bei der SG Flensburg-Handewitt gerne verzichtet. Eine MRT-Untersuchung bei Simon Pytlick (22) bestätigte einen wochenlangen Ausfall.

Das Prädikat "teuer bezahlt" trifft auf den 27:22-Auswärtssieg der SG Flensburg-Handewitt beim HC Erlangen am vergangenen Samstagabend zu. Der deutsche Meister von 2004, 2018 und 2019 fuhr zwar seinen sechsten Saisonsieg ein, um Rang vier zu festigen, verlor in Simon Pytlick aber eine prägende Figur der bisherigen Spielzeit. Mit 45 Treffern aus zehn Spielen steht er aktuell auf dem geteilten 21. Platz in der Torschützenliste der HBL.

Nach einer Eins-gegen-eins-Aktion war dem dänischen Nationalspieler Erlangens Antonio Metzner unglücklich in die Beine gefallen. Weil Pytlick von "knackenden Geräuschen" berichtete, wurde bereits das Schlimmste vermutet. Im direkten Anschluss ans Auswärtsspiel konnte in einer Klinik zumindest eine Fraktur des rechten Sprunggelenks ausgeschlossen werden.

Ein MRT-Scan am Montag in Schleswig brachte allerdings ernüchternde Klarheit über die Schwere der Verletzung. Eine Teilruptur der Syndesmose im Sprunggelenk setzt Pytlick außer Gefecht. "In einer weiteren Untersuchung konnte eine OP-Indikation ausgeschlossen werden, sodass die Behandlung konservativ angegangen werden kann. Wie lange der Däne damit ausfallen wird, lässt sich nicht genau beziffern", schreibt die SG auf ihrer Website.

Cheftrainer Nicolej Krickau wird höchstwahrscheinlich mehrere Wochen ohne seinen Rückraumspieler planen müssen. "Wir gehen davon aus, dass Simon in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Die Verletzung und damit nötigen Behandlungen werden mehrere Wochen in Anspruch nehmen", prognostiziert Geschäftsführer Holger Glandorf.

Krickau baut aufs Kollektiv - EM-Pläne in Gefahr?

Die Hinrunde endet kurz vor Weihnachten. Es ist also auch offen, was die Verletzung für Pytlicks EM-Pläne mit Dänemark bedeutet. "Die langfristige Verletzung von Simon trifft uns natürlich hart, aber wir müssen uns jetzt auf die Spieler fokussieren, die wir zur Verfügung haben und die sind stark genug", scheint Coach Krickau überzeugt.

Auf das European-League-Spiel in Montenegro am Dienstag folgt am Samstag (19 Uhr) das Heimspiel gegen Aufsteiger ThSV Eisenach.