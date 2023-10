"Spezieller" Wirtz verzückt Xabi Alonso

Beim 5:1-Sieg gegen Qarabag Agdam in der Europa League lässt Florian Wirtz die Bay-Arena sich mal wieder in seine spielerische Leichtigkeit verlieben. Auch sein Trainer Xabi Alonso gerät ins Schwärmen.

Und dann soll ihm doch etwas misslingen. In der 66. Minute setzt Florian Wirtz im Strafraum von Qarabag Agdam zum Solo an, narrt den ersten, den zweiten, den dritten Aserbaidschaner auf engstem Raum, dribbelt weiter - und bleibt dann tatsächlich an seinem x-ten Gegenspieler hängen. Es bleibt nun mal dabei: Es gibt kein perfektes Fußballspiel - nicht von einer Mannschaft, nicht von einem Einzelnen.

Doch was Wirtz gerade vor der Pause beim 5:1-Sieg gegen Qarabag Agdam in der Europa League darbietet, stellt Fußballkunst in Vollendung dar: Erst ein alles andere als fester, aber präziser Abschluss ins lange Eck zum 1:0, dann vor dem 2:1 ein feines Zuspiel auf den ebenfalls herausragend agierenden Alejandro Grimaldo, den er auch bei dessen 4:1 nach der Pause mit einem einfachen Zuspiel bedient so wie er es zuvor schon mit Victor Boniface beim 3:1 in der 35. Minute getan hatte - bei Bayers neunter Torchance in diesem Spiel.

Seine zählbaren Belege einer Topleistung garnierte der 20-Jährige zudem mit einem Auftritt, der die komplette BayArena sich mal wieder in die spielerische Leichtigkeit des DFB-Kickers verlieben ließ. Wirtz brillierte - und verzückte damit selbst seinen Trainer.

So klatschte Xabi Alonso, früher selbst ein Ausnahmespieler, nach den 90 Minuten seinem talentiertesten Profi verbal Beifall. "Um ehrlich zu sein: Die erste Hälfte von Flo heute war speziell. Das war top", setzte der 41-Jährige zu einer Lobeshymne an, "er hat alles gut gemacht: den Ball im richtigen Raum bekommen, sehr effektiv gespielt mit dem Tor und dem Assist für Grimaldo, aber auch sonst sehr intelligent gespielt."

Wirtz verzaubert die BayArena

Wirtz scheint nach der USA-Reise des DFB-Teams, für das er unter dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann offenkundig als ein Schlüsselspieler eingeplant ist, nochmal beflügelt zu sein. Zuletzt beim 2:1-Sieg in Wolfsburg demonstrierte er bereits als Joker, welchen entscheidenden Einfluss er auf das Spiel der Werkself besitzt. Gegen Qarabag Agdam versetzte er die 29.039 Zuschauer in der BayArena zwischenzeitlich gar in Ekstase.

Dass der Heimbereich gegen einen solchen Gegner an einem Donnerstag um 21 Uhr ausverkauft war, war vor dem Höhenflug unter Xabi Alonso übrigens undenkbar. Doch die Fußballkunst von Bayer 04 und Wirtz fasziniert eben die Massen.

Letzterer versüßte seinem Trainer, dessen Vater Periko und Bruder Jon erstmals in der Arena zu Gast waren, den Abend nicht nur in dessen Rolle als Fußballlehrer, sondern auch in der als Zuschauer. "Flo hat dieses Niveau - und wir müssen ihn pushen, so zu spielen wie heute. Er kann das. Manchmal ist es schwierig", analysierte der 41-Jährige, um dann zu schwärmen, "aber heute war es besonders in der ersten Hälfte sehr speziell. Er hat mir viel Spaß gemacht." Ihm und allen anderen Augenzeugen.