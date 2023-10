"Schwere Muskelverletzung": Ordets fehlt Bochum "auf unbestimmte Zeit"

Der VfL Bochum ahnte bereits Böses, nun herrscht für das Bundesliga-Kellerkind Gewissheit: Innenverteidiger Ivan Ordets (31) wird länger ausfallen.

Der Freitagabend lief für den VfL Bochum anders als gewünscht. Schon vor dem Last-Minute-Ausgleich im Kellerduell gegen Mainz 05 hatte die Mannschaft von Thomas Letsch einen schweren Schlag hinnehmen müssen.

Letsch war der Einsatz von Ordets zu viel

Bereits in der 33. Minute war nämlich Ivan Ordets ausgewechselt worden. Der ukrainische Innenverteidiger hatte sich bei einem Zweikampf mit Karim Onisiwo am Oberschenkel wehgetan - zum Ärger von Coach Letsch, der von Problemen seines Spielers vor der Szene berichtete und sich ärgerte: "Dann stürzt er sich in einen Zweikampf, als wäre es sein letzter."

Weitere Innenverteidiger fraglich

Letsch wird ab sofort länger auf Ordets verzichten müssen. Der 31-Jährige, der in jedem Spiel für den VfL diese Saison zum Einsatz kam (kicker-Note 3,67), hat sich laut Klubangaben "eine schwere Muskelverletzung zugezogen". Ordets werde "auf unbestimmte Zeit" fehlen. Ob er in diesem Jahr überhaupt noch zum Einsatz kommen wird, ist fraglich. Obendrein verletzten sich Erhan Masovic (Ellbogen) und Keven Schlotterbeck (muskuläre Probleme) mindestens leicht. Ihre Diagnosen stehen noch aus.

Für den Tabellen-16. der Bundesliga Bochum geht es am Freitagabend mit dem wichtigen Spiel beim SV Darmstadt 98 (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) weiter, auch im Anschluss warten richtungsweisende Partien. Es soll endlich der erste Sieg dieser Saison erfolgen - auch im DFB-Pokal schied das Letsch-Team schließlich bereits in der ersten Runde bei Arminia Bielefeld aus.