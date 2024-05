"Qualität statt Quantität": Bocholt verpflichtet Ex-Bundesliga-Profi Ademi

Der 1. FC Bocholt hat einen Transfercoup gelandet und Orhan Ademi verpflichtet. Der 31-jährige Ex-Profi schließt sich dem Regionalligisten mit sofortiger Wirkung an und soll die Offensivreihe des Tabellenzweiten nochmals verbessern.

Sportlich läuft es beim 1. FC Bocholt aktuell eigentlich blendend. Nach zwölf Spieltagen steht der 1. FCB mit überragenden 26 Punkten punktgleich mit Spitzenreiter Düren auf Tabellenplatz zwei. Auch personell ist die Mannschaft von Dietmar Hirsch eigentlich gut aufgestellt und hat mit Malek Fakhro den zweitbesten Angreifer der Liga in seinen Reihen. Dennoch hat sich Bocholt zuletzt auf dem Transfermarkt umgesehen und hat nun in der Offensive noch einmal nachgebessert.

Mehr zur Regionalliga West Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Orhan Ademi wird sich dem Regionalligisten mit sofortiger Wirkung anschließen. Der 31-jährige ehemalige Bundesliga-Stürmer war zuletzt vereinslos und ist daher unmittelbar spielberechtigt. Bereits in der Sommervorbereitung befand sich Ademi knapp zwei Wochen im Training beim 1. FC Bocholt. Am Hünting unterzeichnete der Schweizer, der auch die nordmazedonische Staatsbürgerschaft besitzt, einen zunächst bis 30. Juni 2024 gültigen Vertrag.

243 Einsätze im deutschen Profi-Fußball

In seiner bisherigen Laufbahn kann Orhan Ademi auf jede Menge Erfahrung zurückblicken. Ausgebildet wurde der 1,89 Meter große Angreifer in der Jugend von FC Au-Berneck 05 (Schweiz) und SCR Altach (Österreich), ehe es ihn 2012 zu Eintracht Braunschweig zog, wo er insgesamt fünf Jahre spielte. Dort kam er in 25 Bundesliga-Spielen zum Einsatz (ein Tor, eine Vorlage) und absolvierte zudem 54 Zweitliga-Partien (fünf Treffer, sechs Assists) für die Niedersachsen. Zwischenzeitlich spielte er auch beim VfR Aalen in der 2. Bundesliga und beim österreichischen Erstligisten SV Ried. 2020 wechselte Ademi zum MSV Duisburg, wo er in zwei Spielzeiten auf 60 Drittliga-Spiele (14 Tore, vier Vorlagen) kam.

Nach einer Halbserie beim rumänischen Erstligisten UTA Arad wechselte Ademi zur Rückrunde der Spielzeit 2022/2023 zum Drittligisten VfB Oldenburg, wo er 13 Einsätze verzeichnete. Insgesamt bringt es Ademi in Deutschland auf 25 Erstliga-Spiele (ein Tor, eine Torvorlage), 65 Zweitliga-Partien (acht Tore, sieben Vorlagen) und 153 Drittliga-Einsätze (39 Treffer, 13 Assists), hinzu kommen acht Spiele im DFB-Pokal (zwei Tore).

Am Hünting zeigt man sich natürlich überglücklich, über den jüngsten Transfercoup. "Orhan hat eine sehr hohe Qualität, die er bereits in höheren Ligen unter Beweis gestellt hat. Nach vielen Gesprächen im Trainerteam sind wir zu dem Schluss gekommen, dass uns noch ein zweiter echter Stürmer im Kader fehlt, zum Beispiel falls Malek Fakhro was passieren sollte. Diese Lücke wollten wir aber mit Qualität statt Quantität füllen, weshalb wir sehr stolz sind, mit Orhan einen Klassemann verpflichtet zu haben“, freut sich beispielsweise Christopher Schorch, Sportgeschäftsführer des 1. FC Bocholt.

Auch Chefcoach Hirsch ist vom Neuzugang überzeugt: "Als sich Orhan im Sommer zwei Wochen bei uns fitgehalten hat, haben wir schon gemerkt, dass er charakterlich auf jeden Fall zu uns passen würde. Orhan ist ein sehr erfahrener Stoßstürmer, der uns als Ergänzung zu Malek noch fehlte. Er hat in sämtlichen Ligen gezeigt, dass er auf sehr hohem Niveau spielen kann."

Debüt schon am Samstag?

Ob Ademi schon am kommenden Samstag gegen Rot Weiss Ahlen sein Debüt geben darf, bleibt abzuwarten. Der Routinier dürfte nach fast vier Monaten Vertragslosigkeit Nachholbedarf in Puncto Fitness aufweisen. "Wenn wir Orhan körperlich auf ein gutes Niveau gebracht haben, wird er uns mit seiner Erfahrung und seiner Qualität auf jeden Fall direkt weiterhelfen", zeigt sich Hirsch jedoch zuversichtlich.