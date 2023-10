"Noch zwei große Jahre vor mir": Thomas verlängert bei Ineos Grenadiers

Geraint Thomas hört noch nicht auf. Der mittlerweile 37-jährige ehemalige Tour-de-France-Sieger verlängert seinen Vertrag bei Ineos Grenadiers.

Ineos Grenadiers und Geraint Thomas haben sich auf eine Vertragsverlängerung um zwei Jahre geeinigt. Der 37-Jährige wird damit auch weiterhin das Trikot des britischen Rennstalls tragen, für den er seit 2010 aktiv ist.

Thomas fühlt sich "wie zu Hause"

"Ich liebe es immer noch, mit dem Rad zu fahren, Rennen zu fahren und mit den Jungs zu trainieren - jeden einzelnen Aspekt davon", sagt der Tour-de-France-Sieger von 2018 in einem von seiner Mannschaft veröffentlichten Video. "Ich fühle mich hier wirklich wie zu Hause", so Thomas, der betont, dass das Team ihn verstehe und genau wisse, "was nötig ist, um Erfolg zu haben".

Er selbst ist trotz seiner 37 Jahre "immer noch hungrig, Leistung zu bringen". Gleichzeitig freut sich Thomas "dem Team zu helfen". Nach der großen Dominanz im Radsport-Jahr 2023 von der niederländischen Equipe Jumba-Visma, die alle drei großen Landesrundfahrten gewinnen konnte, will Thomas Ineos Grenadiers "dabei helfen, wieder zurück an die Spitze des Sports zu kommen".

Thomas gehört noch nicht zum alten Eisen

Im Frühjahr bewies der Waliser, dass er trotz fortgeschrittenen Alters noch für den großen Wurf gut ist. Beim Giro d'Italia trug er insgesamt acht Tage das Rosa Trikot. Erst am abschließenden Bergzeitfahren auf der vorletzten Etappe verlor er Platz eins an den späteren Sieger Primoz Roglic und wurde am Ende Zweiter - mit nur 14 Sekunden Rückstand.

Die letzte Vuelta war hingegen eine zum Vergessen. Auf der Spanien-Rundfahrt kam Thomas mehrfach zu Fall und spielte so in der Gesamtwertung keine Rolle.

Neben seinem Tour-Sieg 2018, bei dem er eigentlich als Edelhelfer von Vorjahressieger Chris Froome gestartet war, landete Thomas noch zweimal auf dem Podest der Frankreich-Rundfahrt (Zweiter 2019 und Dritter 2022).

Wichtiger Bestandteil der Zukunft

Auch in seinen letzten Jahren bleibt Thomas angriffslustig: "Obwohl man niemals nie sagen sollte, ist das wohl mein letzter Vertrag, aber ich weiß, dass ich noch zwei große Jahre vor mir habe." Für ein anderes Team hätte er nicht weitergemacht, betonte Thomas.

Und auch sein Team ist glücklich über eine weitere Zusammenarbeit: "G (Thomas' Spitzname, Anm. d. Red.) ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Teams und unserer Fahrerkultur. Er hat nicht nur einige der größten Rennen der Welt gewonnen, sondern auch gezeigt, dass er auch abseits des Rads ein echter Champion ist, indem er eine entscheidende Rolle im gesamten Team und bei den jüngeren Fahrern spielt", wird der stellvertretende Teamchef Rod Ellingworth zitiert.