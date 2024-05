"Kraft schwindet": Streich spricht über nahendes Karriereende

Das Karriereende von Christian Streich könnte schon bald Realität werden. Der 58-Jährige sieht seine Kraft schwinden, wie er in einem Interview zugab - einen Job bei einem anderen Klub als dem SC Freiburg schloss er kategorisch aus.

Seit 2012 steht Streich als Chefcoach des Sport-Clubs an der Seitenlinie, dem Verein ist er schon seit 1995 als Trainer in verschiedenen Positionen verbunden. Doch womöglich endet schon bald die Ära Streich im Breisgau. "Ich spüre, dass ich älter werde. Die Kraft schwindet, es ist nun mal absehbar", sagte Streich im Interview mit "11 Freunde" über das womöglich nahende Ende seiner Amtszeit.

"Ich ertappe mich immer öfter bei einem Gedanken: Was kommt noch an Energie bei den Spielern an?", gab der 58-Jährige weitere Einblicke in seine Gedankenwelt. "Und wenn ich feststelle, dass es nicht mehr reicht und es einen Jüngeren braucht, um an die Spieler ranzukommen, höre ich auf."

Aktuell scheint das aber noch nicht der Fall zu sein. Mit vier Siegen aus acht Spielen ist Freiburg ordentlich in die neue Saison im deutschen Oberhaus gestartet, nachdem die Mannschaft des dienstältesten Bundesliga-Trainers in der Vorsaison die Liga auf Platz fünf beendet, im DFB-Pokal das Halbfinale und in der Europa League das Achtelfinale erreicht hatte.

Im März dieses Jahres verlängerte Streich erneut seinen Vertrag in Freiburg. Zwar gab der Verein keine Laufzeit des neuen Arbeitspapiers an, es ist aber davon auszugehen, dass er wie in den Vorjahren auch um ein weiteres Jahr verlängert hat. Schon öfters habe er sich die Frage gestellt, ob er noch genügend Energie für den intensiven Job verspüre. Bislang fiel die Antwort immer positiv aus, er wolle die Situation aber jährlich neu bewerten, hieß es damals.

Traineramt bei anderem Klub "keine Option mehr"

Dass er bei einem anderen Klub als dem SC Freiburg nochmal an der Seitenlinie steht, ist für Streich so oder so kein Thema. "Für mich ist das keine Option mehr", stellte er klar. Dafür wird man auch nach dem Ende seiner Trainerkarriere noch von Streich hören.

"Wenn mich jemand nach meiner Meinung zur AfD oder zur NPD fragt, gebe ich ihm auch gern eine Antwort", sagte der Coach angesprochen auf seine klaren gesellschaftspolitischen Ansichten. "Weil ich es als meine Verpflichtung als öffentliche Person sehe, auf die Gefahren hinzuweisen, die von solchen Parteien und ihren Politikern ausgehen."