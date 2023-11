"Kein Einzelner steht über dem Verein": Svensson tritt in Mainz zurück

Der FSV Mainz 05 muss sich nach einem neuen Trainer umsehen: Bo Svensson (44) legt sein Amt als Chefcoach der Rheinhessen mit sofortiger Wirkung nieder.

Bo Svensson ist nicht länger Trainer von Mainz 05, "Sport 1" hatte am frühen Donnerstagabend zuerst darüber berichtet. "Hier geht es nicht um mich, hier geht es nur um den Verein", mit diesen Worten soll der 44-Jährige am Nachmittag Mannschaft und Sportvorstand Christian Heidel von seiner Entscheidung informiert haben.

Mit fünf Bundesliga-Spielen ohne Erfolgserlebnis hatten die Rheinhessen die Bundesliga-Saison 2022/23 beendet - und diesen Negativstrudel zum Start der neuen Spielzeit nahtlos fortgesetzt: An den ersten neun Spieltagen hatte es abgesehen von drei erreichten Remis nichts Ertragreiches gegeben. Im Gegenteil: Seit dem 22. April 2023, dem 3:1 gegen den FC Bayern, wartet Mainz auf einen Dreier in der Bundesliga.

Zuletzt spitzte sich die sportliche Krise immer mehr zu. Nur wenige Tage nach dem spät geretteten 2:2 beim VfL Bochum kamen die Mainzer in der zweiten DFB-Pokal-Runde bei Bundesliga-Absteiger und Zweitligist Hertha BSC am Mittwochabend deutlich mit 0:3 unter die Räder.

Die Fans hatten nach der schwachen Vorstellung in Berlin in den sozialen Medien deutlich ihren Unmut bekundet und zum Teil die Beurlaubung Svenssons gefordert. Die Trennung geht nun aber von Svensson selbst aus.

Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim wichtigen Heimspiel gegen RB Leipzig nimmt U-23-Trainer Jan Siewert auf der Bank Platz - womöglich sogar bis zur Länderspielpause, die am 13. November beginnt. So hätten die Mainzer mehr Zeit, um einen neuen Coach vorstellen zu können.

Svenssons Zeit in Mainz endet damit vorzeitig, einen laufenden Vertrag hatte der 44-Jährige noch bis zum 30. Juni 2024.