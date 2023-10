"Ist immer speziell": Werner vermeidet Werder-Torwartdiskussion

Auch bei seinem zweiten Einsatz hatte sich Ersatzkeeper Michael Zetterer im Tor des SV Werder Bremen nichts zu Schulden kommen lassen. Auf eine Torwartdiskussion will sich Trainer Ole Werner aber eher nicht einlassen.

Zwölf Sekunden und damit nicht wirklich viel Platz räumte Ole Werner mit seinen Worten jener Frage der Pressekonferenz ein, die auf ein nun aufkommendes mögliches "Torwartproblem" beim SV Werder Bremen abzielte: "Ich habe da letzte Woche was zu gesagt, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Es war eine gute Leistung von Michael Zetterer, wir sind sehr zufrieden, wie wir auf der Torwartposition aufgestellt sind. Trotzdem habe ich da letzte Woche etwas zu gesagt, und dabei bleibt es auch."

Dass das erneute Lob des Cheftrainers für den Bremer Ersatzkeeper also eingerahmt war von den Verweisen auf die vorherige Partie bei Borussia Dortmund (0:1), machte einigermaßen deutlich, dass Werner es lieber möglichst vermeiden würde, ein solches Thema aufzumachen. Auch acht Tage zuvor hatte es im Signal Iduna Park viel Zuspruch für Zetterer gegeben. Allerdings schwang dabei trotzdem auch mit, dass es nun mal zu dessen Jobanforderungen gehört - da zu sein, wenn man benötigt wird.

Gegen Union muss Zetterer nur einmal eingreifen

Weshalb auch nach dem 2:0-Sieg gegen Union Berlin nicht davon auszugehen ist, dass sich an der Rangfolge im Werder-Tor etwas ändern wird: Jiri Pavlenka, seit rund einem Jahr Stammkeeper der tschechischen Nationalmannschaft (von der er mit jener Adduktorenverletzung zurückgekehrt war, die ihn nun zweimal außer Gefecht setzte), dürfte weiterhin als Nummer eins gesetzt sein. Dessen ist sich auch sein Vertreter bewusst, der vor einer Woche noch sagte: "Ich weiß um meine Rolle und dass die Fronten klar kommuniziert sind", so Zetterer.

Werner: "Die Torhüterposition ist immer speziell"

Zwar konnte der 28-Jährige nach seiner starken Darbietung beim BVB (kicker-Note 2) nun am vergangenen Samstag gar eines der seltenen Bremer Zu-Null-Spiele seit dem Wiederaufstieg vorweisen (erst das sechste in 43 Partien) - allerdings musste er dafür allenfalls einmal wirklich ernsthaft eingreifen: bei einem Schuss des Berliners Aissa Laidouni, tief in der Nachspielzeit.

Werner wurde indes auch im Anschluss an die Pressekonferenz noch einmal auf den Konkurrenzkampf der Bremer Keeper angesprochen. Neben einem weiteren Zetterer-Lob („Er hat zwei sehr, sehr gute Spiele gemacht“) hielt er sich aber auch da bewusst zurück: "Die Torhüterposition ist immer speziell - auch was solche Dinge angeht."