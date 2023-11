"In München war es großartig": Mahomes erwartet Herausragendes

Kansas City gegen Miami - die Stadt Frankfurt am Main bekommt am Sonntag ein echtes NFL-Topspiel geboten. Mit an Bord: Ein Superstar, der große Stücke auf die Deutschland-Besuche der Liga hält.

Mahomes am Main: Ein Werbeplakat mit dem Superstar in der Bankenmetropole. AFP via Getty Images

Die NFL bringt ihre derzeit wohl schillerndste Figur mit nach Frankfurt. Die Rede ist von einem Protagonisten auf dem Feld wohlgemerkt, nicht von Popstar Taylor Swift, einem eher indirekten Werbeträger der Liga. Swift jubelt seit einigen Wochen Travis Kelce von den Kansas City Chiefs zu, was medial maximal ausgeschlachtet wird. Vielleicht kommt sie ja auch nach Deutschland.

Tight End Kelce jedenfalls freut sich über Swifts Jubelstürme, aber auch über gelungene Pässe von Patrick Mahomes auf ihn. Und der ist die eingangs erwähnte schillernde Figur. Ein 28-jähriger Quarterback, seit 2017 formidabel in der Schaltzentrale der Chiefs tätig und bereits in jungen Jahren zweimaliger Super-Bowl-Gewinner.

Seine Vorfreude auf Frankfurt ist groß. Mahomes ist sehr aufgeregt vor seinem ersten Einsatz in Deutschland, positiv wohlgemerkt. "Ich denke, es ist eine großartige Atmosphäre in Deutschland. In München war es atemberaubend (2022 trafen die New England Patriots und die Seattle Seahawks in der Allianz-Arena aufeinander, Anm. d. Red.). Es wird eine herausragende Erfahrung", sagte der Spielmacher in einer Schalte mit deutschen Medien.

"Football wird ein weltweiter Sport"

Mahomes freut sich auf Land und Leute und blickt auch der Football-Begeisterung in Europa mit großer Neugier entgegen. "Das ist aufregend, die Kultur dort zu sehen. Sie genießen es. Football wird ein weltweiter Sport. Ich habe schon einige Videos aus Deutschland gesehen. Ich weiß, wie sehr sie es lieben."

Er hat die Reise nach Frankfurt ohne seine Familie angetreten, das Spiel soll im Vordergrund stehen. "Vielleicht werden wir als Familie mal da sein, wenn die Kinder älter sind", kündigte der zweifache Familienvater an.

Die Chiefs sind Titelverteidiger und sehr ordentlich in die Saison gekommen. Sie führen die AFC West mit sechs Siegen bei zwei Niederlagen an. Gleiches gilt für die Dolphins um Mahomes' drei Jahre jüngeres Gegenüber Tua Tagovailoa in der AFC East. Bei aller Aufregung um eine Reise nach Deutschland geht es also zuvorderst um den Gewinn eines richtungsweisenden Football-Spiels.