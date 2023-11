DFB-Pokal-Spiel Saarbrücken gegen Bayern findet heute statt

Das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Bayern München kann trotz der starken Regenfälle der letzten Tage stattfinden.

Die Befürchtungen haben sich nicht bestätigt. Trotz der heftigen Regenfälle der vergangenen Tage und sicherlich weiterhin schwierigen Bedingungen in Saarbrückens Ludwigsparkstadion gab es nun grünes Licht für den Pokal-Kracher gegen den FC Bayern am Abend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Nach der Platzbegehung in Saarbrücken haben die Verantwortlichen entschieden, dass die Partie heute Abend wie geplant ausgetragen werden kann", teilte der DFB am Mittwochvormittag mit.

Aerifizierung erfolgreich

Der Rasen im Ludwigspark war durch die Regenfälle an den vergangenen Tagen stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Am Sonntag musste bereits die Drittliga-Partie gegen Dynamo Dresden zur Pause abgebrochen werden.

Daraufhin begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Unter Hochdruck wurde am Rasen gearbeitet, der Platz wurde aerifiziert. Die Maßnahmen zeigten Wirkung, sodass das Pokalspiel auf den letzten Drücker doch stattfinden kann.