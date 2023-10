"Gemischte Gefühle" bei Terzic: Was beim BVB besser läuft - und woran es noch hakt

Das 3:3 in Frankfurt offenbarte deutliche Schwächen bei Borussia Dortmund, zeigte jedoch auch die Stärken des neuen BVB auf. Das Duell gegen den FC Bayern spielt erneut eine Schlüsselrolle. Doch vorher wartet eine schwere Aufgabe im Pokal.

Edin Terzic rang mit sich und seiner Einschätzung dieses spektakulären 3:3 seiner Borussia bei Eintracht Frankfurt. "Gemischte Gefühle" empfand der BVB-Trainer angesichts des Spiels und dessen Verlaufs.

Verständlich, lagen die anfangs defensiv extrem anfälligen Dortmunder doch bereits nach 24 Minuten 0:2 zurück, ehe sie sich mit Glück und Wehrhaftigkeit zurückmeldeten, nach einem vermeidbaren Fehler von Julian Brandt erneut einem Rückstand hinterherlaufen mussten und sich dann durch den späteren Ausgleich von Brandt doch noch einen Punkt ergattern konnten. "Es war ein sehr intensives, ein sehr impulsives Spiel mit vielen Entscheidungen und vielen Toren. Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden", bilanzierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, der darum warb, im 1909. Bundesliga-Spiel der Vereinshistorie "den Punkt zu akzeptieren".

Durch das Remis bei der Eintracht, die zuletzt vor genau einem Jahr daheim verloren hatte - damals gegen den BVB -, blieb der BVB in dieser Saison ungeschlagen. Dies gelang nach dem neunten Spieltag zuvor in der Liga nur in den Saisons 2002/03 und 2018/19. Sechs Siege und drei Remis stehen in der schwarz-gelben Zwischenbilanz. Mit 21 Punkten rangiert die Terzic-Elf auf Rang vier, vier Zähler hinter Leverkusen, zwei hinter dem FC Bayern, punktgleich mit Stuttgart und einen Punkt vor Leipzig.

"Es ist sehr eng, das macht es spannend, da alle ihre Punkte holen", bewertete Kehl die Lage an der Tabellenspitze. Auch in der Vorsaison war der BVB zu diesem Zeitpunkt Vierter und hatte ebenfalls vier Zähler weniger als der damalige Spitzenreiter Union Berlin. Der große Unterschied: Damals hatte die Borussia fünf Zähler weniger gesammelt als jetzt und bereits drei Niederlagen auf dem Konto.

Terzics Anpassungen greifen

Der absolut zufriedenstellende Punktestand ist eng verknüpft mit der deutlich verbesserten Wehrhaftigkeit des BVB in dieser Saison. Weniger sexy, aber erfolgreicher - so hat Terzic den neuen Stil in der vergangenen Woche beschrieben. In Frankfurt sagte er: "Es ist nicht so leicht uns zu besiegen." Kehl ergänzte: "Wir haben unsere Serie halten können, weil wir erneut nicht verloren haben, weil wir erneut zurückgekommen sind." Zum vierten Mal bereits in dieser Saison punktete der BVB noch nach einem Rückstand. Das heißt einerseits, dass Dortmund noch Probleme hat, das Spiel von Anfang an zu kontrollieren. Es ist aber auch ein Beleg für die verbesserte Resilienz der Schwarz-Gelben, aber auch dafür, dass es Terzic derzeit gut gelingt, im Spiel die richtigen Anpassungen vorzunehmen.

In Frankfurt reagierte Terzic mit personellen Wechseln und einer Systemumstellung darauf, dass insbesondere die linke Seite von Ramy Bensebaini und Giovanni Reyna mit dem Frankfurter Tempo überfordert wirkte. Mit Erfolg: Die defensive Stabilität erhöhte sich nach dem Seitenwechsel, auch wenn die Frankfurter über Konter weiter gefährlich blieben. Zudem sammelten die eingewechselten Youssoufa Moukoko, der zum zwischenzeitlichen 2:2 traf, Brandt und Karim Adeyemi, der Vorbereiter des 3:3, jeweils einen Scorerpunkt. Wäre der vermeidbare Fehler Brandts nicht gewesen (O-Ton Kehl: „Das darf ihm nicht passieren“), wäre vermutlich sogar mehr drin gewesen als nur ein Punkt, war der BVB in dieser Phase doch die klar bessere Mannschaft.

Schwere Pokalaufgabe am Mittwoch

Wie gut der BVB in dieser Saison ist, ist daher noch immer schwer einzuordnen. Steigerungspotenzial ist fraglos vorhanden, im Spiel gegen den Ball ebenso wie beim eigenen Offensivspiel. Dank des verbesserten Umgangs mit Rückschlägen ist die Basis für eine erneut erfolgreiche Saison dennoch gelegt - auch wenn die Konkurrenz aus Leverkusen, München und Leipzig spielerisch teils deutlich weiter scheint. Dem Duell mit dem FC Bayern am kommenden Samstag kommt daher wie so oft eine Schlüsselrolle zu. Übersteht der BVB diese Prüfung vor eigenem Publikum, wäre das ein großer Schritt in die richtige Richtung. Verliert die Borussia dagegen, wäre der Kontakt nach oben erst einmal abgerissen.

Erschwerend kommt hinzu, dass der BVB am Mittwoch noch eine schwere Aufgabe im Pokal bewältigen muss: Dann tritt Hoffenheim zum Zweitrunden-Match im Signal-Iduna-Park an, der aktuell Sechste in der Liga. Am sechsten Spieltag gewann Dortmund das Aufeinandertreffen auswärts mit 3:1, musste jedoch hart um den Sieg kämpfen. Diesmal kommen noch einige personelle Fragezeichen hinzu.

Kobel und Hummels angeschlagen

So musste in Frankfurt Keeper Gregor Kobel aufgrund eines Zusammenpralls mit Nico Schlotterbeck bereits in der 26. Minute ausgewechselt werden. Wie schwer die Verletzung an seiner Nase, die von Schlotterbecks Ellenbogen getroffen wurde, ist, ist noch offen. Denkbar, dass zumindest am Mittwoch erneut Ersatzkeeper Alexander Meyer ins Tor muss. Auch Mats Hummels musste in Frankfurt angeschlagen ausgewechselt werden, Kapitän Emre Can (Schlag auf den Oberschenkel) und Mittelfeldspieler Felix Nmecha (muskuläre Probleme) fehlten komplett. Inwieweit sie gegen Hoffenheim wieder zur Verfügung stehen, ist ebenfalls noch offen.