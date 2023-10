ÖFB-Frauen nach Premierensieg in Nations League erleichtert: "Diese drei Punkte waren sehr wichtig"

Das österreichische Frauen-Nationalteam hat sein Vorhaben in die Tat umgesetzt und im Heimspiel gegen Portugal den ersten Sieg in der Nations League eingesackt. Bei den ÖFB-Spielerinnen und Teamchefin Irene Fuhrmann herrschte dementsprechend Erleichterung über einen hart erkämpften 2:1-Erfolg.

Das österreichische Frauen-Nationalteam gewinnt erstmals in der neu geschaffenen Nations League und bejubelt einen wichtigen 2:1-Sieg gegen Portugal. Damit wahren die ÖFB-Spielerinnen die Chance auf einen Verbleib in der Liga A, wo man in den ersten beiden Spielen gegen Frankreich (0:1) und Norwegen (1:1) noch ohne vollen Erfolg geblieben war. Nun findet man sich mit vier Punkten nach den ersten drei Spieltagen aktuell auf Platz zwei wieder. Über die Vorstellung in Altach waren die Gastgeberinnen aber nicht gänzlich zufrieden, wie Sarah Zadrazil sagte: "Es ist fast ein bisschen schade, dass wir zum dritten Mal erst nach der Pause so richtig in die Partie gekommen sind. Daran müssen wir arbeiten. Wenn wir so spielen wie in der zweiten Hälfte, können wir auch in Portugal punkten."

Vor einer ordentlichen Kulisse von 4.800 ZuschauerInnen hatte das ÖFB-Team in der ersten Halbzeit sehr zu kämpfen und konnte mit Glück davon sprechen, nicht bereits früh in Rückstand geraten zu sein. Trotz klarem Chancenplus der Portugiesinnen retteten sich die Spielerinnen um Kapitänin Sarah Puntigam aber mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause. "Wir haben es den Portugiesinnen in der ersten Hälfte durch zu viele eigene Fehler zu einfach gemacht und waren gegen den Ball nicht aggressiv genug. Nach der Pause konnten wir uns hier klar steigern und ich glaube, am Ende haben wir wieder bewiesen, dass wir es schaffen können, den Schalter umzulegen", musste auch Teamchefin Irene Fuhrmann feststellen, die sich letztendlich aber erleichtert über den Sieg zeigte: "Diese drei Punkte waren sehr wichtig, das hat man am Platz und nach dem Abpfiff gesehen. Am Dienstag erwartet uns die gleich Herausforderung."

Lob für Fankulisse

Für Marie Höbinger, die am zweiten Tor durch Barbara Dunst beteiligt war, hatte die volle Kulisse in der Altacher Cashpoint Arena einen wichtigen Anteil am Erfolg gegen Portugal: "Wir haben uns in der ersten Hälfte sehr schwer getan und in der Pause angesprochen, was wir verbessern wollen. In der zweiten Hälfte haben wir sie viel früher angepresst und nicht mehr so viel spielen lassen, waren griffiger und aggressiver in den Zweikämpfen. Das ist am Ende in so einem Spiel genau das, was zählt. Die Fans im Rücken zu haben, hat mit uns viel gemacht. Auch in der ersten Hälfte, wo wir nicht unsere erhoffte Leistung gebracht haben."

Für das ÖFB-Frauenteam kommt es bereits am Montag (19.15 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Wiedersehen mit der Mannschaft von Francisco Neto. Dort könnte man mit dem vierten Sieg im vierten Pflichtspiel gegen die Portugiesinnen einen weiteren großen Schritt Richtung erfolgreichem Verbleib in der Nations League A tätigen. "Am Dienstag dürfen wir uns keine Startschwierigkeiten erlauben und an uns selbst glauben", betont Höbinger und auch Zadrazil stellt klar: "Für das Spiel am Dienstag in Portugal hoffe ich aber doch, dass wir von der ersten Minute weg präsent sein können. Diese drei Punkte waren sehr wichtig, das hat man am Platz und nach dem Abpfiff gesehen. Am Dienstag erwartet uns die gleich Herausforderung."