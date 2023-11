"Er bewirbt sich um Hagis Krone": Wie Icardi bei Galatasaray durchstartete

Seit Mauro Icardis Ankunft in Istanbul verehren die Fans von Galatasaray den Stürmer. Dank seiner Leistungen wandelt der Argentinier bereits nach etwas mehr als einer Spielzeit auf den Spuren von Vereinslegenden.

"Komm, lass mich dich umarmen und deine Liebe sein", die Zeile vom Lied "Askin Olayim" singen Fans von Galatasaray Istanbul inzwischen seit gut einem Jahr fast bei jedem Spiel. Dass der Song erst Jahre nach seiner Veröffentlichung (Juni 2018) plötzlich bei "Cimbom" große Beliebtheit erlangte, liegt an Mauro Icardi. "Das Lied gibt es schon seit fünf Jahren", so Sängerin Simge, "aber nun wird es mit Icardi verbunden".

Die Fans wollten dem Argentinier mit dem Lied in einer schweren Zeit ihre Zuneigung entgegenbringen: Neben den durchwachsenen Jahren in Paris hatte der Stürmer kurz nach seiner Ankunft im September 2022 mal wieder mit Eheproblemen zu kämpfen.

Gemeinsam mit seiner Frau Wanda Nara, die zuvor mit Icardis ehemaligem Mitspieler Maxi Lopez verheiratet war, steht der Angreifer immer wieder in den Schlagzeilen - auch, weil Nara seine Beraterin ist. Unter anderem versuchte die 36-Jährige den Ex-Verein ihres Mannes, Inter Mailand, bei den Vertragsverhandlungen 2019 durch Aussagen in der Öffentlichkeit unter Druck zu setzen.

Icardi als Vorbild: Fans färben ihre Haare blond

Ungeachtet der zwischenzeitlichen privaten Probleme zahlte Icardi den Galatasaray-Anhängern das Vertrauen mit Toren zurück - und praktisch mit jedem stieg die ohnehin schon enorme Begeisterung weiter an.

Spätestens nach seinem Doppelpack - erst Icardis Tore zwei und drei im Trikot der Löwen - gegen Besiktas (2:1) im vergangenen November wollten viele Galatasaray-Fans so sein wie er. Dies wurde an der Haarfarbe einiger Anhänger deutlich: Der 30-Jährige färbte sich vor dem Derby die Haare blond und hatte nach seiner Leistung zahlreiche Nachahmer. "Durch meine Tore wurde das natürlich zu einem Glücksbringer. Hätten wir das Spiel verloren, hätten sich die Leute vielleicht nicht die Haare blond gefärbt", erzählt Icardi dem Vereinsmedium.

Nach dem Jahreswechsel steigerte der in Rosario geborene Stürmer nochmal seine Torquote und verhalf Galatasaray mit insgesamt 22 Treffern (86 Minuten pro Tor) zur ersten Meisterschaft seit vier Jahren. Damit kürte er sich in nur 24 Ligaspielen zum Helden.

Die Art und Weise, wie er in den sozialen Netzwerken kommuniziert, macht ihn für die Fans attraktiver als andere. Bagis Erten

Der türkische Sportjournalist Bagis Erten vergleicht Icardis Status mit denen von Fernando Muslera (seit 2011 im Verein), Didier Drogba (2013 - 2014) und Wesley Sneijder (2013 - 2017) - drei bekannte Legionäre des Vereins: "Icardi strebt nach dem Thron. Seine Persönlichkeit und nicht nur seine Leistungen, die Art und Weise, wie er in den sozialen Netzwerken kommuniziert, sein Privatleben, seine Frau, machen ihn für die Fans attraktiver als andere", so Erten.

Der "König" der ausländischen Akteure Galatasarays ist Icardi dennoch nicht. "Ich kann nicht sagen, dass er es schon geschafft hat, aber er bewirbt sich um die Krone von Hagi (Gheorghe Hagi, unter anderem UEFA-Cup-Sieger 2000 mit Galatasaray, Anm. d. Red.)", erläutert der Journalist.

Galatasaray spielt Askin Olayim nach Toren von Icardi

Den Platz macht er dem Rumänen weiterhin streitig. Denn die Istanbuler verpflichteten Icardi im Sommer fest, er ist ligaweit mit einem Jahresgehalt von sechs Millionen Euro der Bestverdiener. "Ich hoffe, dass ich in dieser Saison viele Tore schießen werde und wir im Stadion Askin Olayim hören werden", hatte er damals gesagt - der Verein selbst spielt den Song seit geraumer Zeit nach den Treffern von Icardi.

Sang bei der Meisterfrei im Duett mit Simge Askin Olayim: Mauro Icardi. IMAGO/Seskim Photo TR

Gesungen haben die Fans das Lied in der laufenden Spielzeit schon mindestens satte 15-mal: Zehn Tore in der SüperLig (Ligabestwert mit Edin Dzeko), drei Tore in den Champions-League-Qualifikationsspielen und zwei Treffer in der Gruppenphase der Königsklasse. Im Duell mit dem FC Bayern (1:3) traf er gegen Sven Ulreich per Panenka-Elfmeter, am Mittwoch wird ihm Manuel Neuer im Weg stehen. "Er ist ein super Spieler, der unberechenbar ist und das gewisse Extra hat. Er ist einfach auch ein Schlitzohr, das haben wir beim Elfmeter gesehen", so Neuer.

Seine Torausbeute wäre sogar noch höher, wenn er nicht wie bereits in der vergangenen Spielzeit (nur sechs von neun verwandelt) vom Punkt auch häufiger Nerven gezeigt hätte. Im Ligaspiel bei Istanbulspor missglückte ein Strafstoß-Trick, weil Icardi den Ball wie eine Woche später bei seiner "normalen" Elfmeterausführung im Old Trafford links am Tor vorbeischoss. Seine Fehlschüsse machte der Angreifer gleich wieder wett: Im Stadtduell erzielte Icardi mit einem überlegten Abschluss das einzige Tor der Partie und in Manchester sorgte er per Lupfer für den 3:2-Endstand.

Sollte Icardi die Löwen mit derart entscheidenden Toren zu weiteren Titeln führen, darf er wohl im kommenden Sommer genau wie bei der vergangenen Meisterfeier als Duett-Partner von Simge den Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park zum Beben bringen.