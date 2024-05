"Diese Woche in Ultimate Team": EA geht gegen FC-24-Leaks vor

EA SPORTS schafft es nicht erst seit FC 24 kaum, die kommenden FUT-Inhalte bis zum Release geheim zu halten. Nun geht der Entwickler in die Offensive und kündigt vieles einfach selbst an. Wird diese Strategie aufgehen?

Dass EA SPORTS eigene FUT-Inhalte leakt, war bislang meist ein Missgeschick - wie etwa beim Release der Road to the Knockouts (RTTK). Nun schlägt der Publisher in FC 24 einen anderen Weg ein. Was im Verlauf dieser Woche in Ultimate Team integriert wird, wissen die Fans seit Montag offiziell. Der Entwickler hat eine Übersicht in den sozialen Medien verbreitet. Doch warum ergreift EA SPORTS diese Maßnahme?

Eine mögliche Erklärung hinge unter anderem mit dem zweiten Trailblazers-Team vom vergangenen Freitag zusammen. Die neuen Karten der Promo waren schon Tage zuvor von verschiedenen Leakern bekannt gegeben worden - und das wie so oft extrem treffsicher. Es könnte folglich sein, dass EA SPORTS die Herangehensweise ändert: Statt des Versuchs, Leaks zu verhindern, einfach selbst frühzeitig verkünden.

Müssen sich Leaker einen neuen Job suchen?

Einige der Content Creator und Influencer, die regelmäßig FUT-Leaks verbreiten, scherzten daraufhin schon, sie müssten sich einen neuen Job suchen. Ganz so weit scheint es allerdings noch nicht: Denn während zwar schon eine Icon-Spieler-SBC angekündigt worden ist, bleiben Legende und damit auch Karte offiziell noch unter Verschluss. Dasselbe gilt für das Team of the Week 6 (TOTW), das am Mittwochabend erscheint.

Trotzdem könnte die Übersicht einen ersten Vorstoß seitens EA SPORTS darstellen, in Zukunft weniger FUT-Leaks zu ermöglichen. Es ist durchaus denkbar, dass der Entwickler bei erstem Erfolg in einigen Wochen noch mehr ins Detail gehen wird. Auch die Reichweite des X-Beitrags (vormals Twitter) dürfte Zufriedenheit auslösen: Er wurde fast vier Millionen Mal angezeigt - deutlich öfter als die meisten anderen EA-Posts.