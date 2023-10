"Die gleiche Schulter ist betroffen": Steiningers Verletzungspech reißt nicht ab

Der TSV Steinbach Haiger steht gut da, könnte am Dienstagabend im Nachholspiel gegen die U 21 des VfB Stuttgart mit an die Tabellenspitze springen. Doch die zweite schwere Schulterverletzung von Neuzugang Daniel Steininger binnen weniger Monate trübt die Stimmung.

Erst Ende Juni wechselte Daniel Steininger vom Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth zum Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger. Der 28-jährige Angreifer, der in seiner Karriere bereits 49 Zweitliga- und 77 Drittliga-Einsätze sammeln konnte, war ein wichtiger Baustein in der Planung der Hessen. Doch noch bevor der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler dort sein erste Pflichtspiel absolvieren konnte, verletzte er sich Mitte Juli im Training an der Schulter und musste operiert werden.

Nun, mehr als drei Monate später, die nächste Hiobsbotschaft für den 28-Jährigen. Schon vergangenen Woche fiel er im Training wieder auf die Schulter. "Schade, er war gut dabei", sagte Coach Pascal Bieler vor dem Spiel gegen den FC-Astoria Walldorf (Endstand 2:1 für Steinbach) über den Trainingszwischenfall, ahnte zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht die erneute Schwere der Verletzung.

Schlüsselbein gebrochen

Denn nach eingehender Untersuchung steht nun fest: Steininger brach sich dabei das Schlüsselbein. "Maximal unglücklich, die gleiche Schulter ist betroffen", klärt Bieler vor dem nun anstehenden Duell mit der U 21 des VfB Stuttgart am Dienstagabend (Anpfiff 19 Uhr) auf. "Ein glatter Bruch, der aber nichts mit der Vorverletzung zu tun hat", wie der Trainer versichert. Bielers Hoffnung ist nun, dass die Schulter konservativ behandelt werden kann. "Die Situation ist nicht ganz einfach, wir versuchen ihn aufzumuntern. Er ist aber ein gestandener Mann, der weiß, wie damit umzugehen ist."

Sportlich kann der Coach mit den vergangenen Wochen seines Teams zufrieden sein: Vier Spiele in Folge konnten die Hessen gewinnen, folgt am Dienstagabend ein weiterer Dreier im Spitzenspiel gegen die Bundesliga-Reserve, könnte der TSV Steinbach Haiger punktgleich mit den Stuttgarter Kickers auf Rang eins springen. Die Partie vom 13. Spieltag wurde aufgrund der Abstellungen von Stuttgarter Jung-Nationalspielern verlegt.