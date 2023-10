"Die Eishockeyfamilie trauert": Johnson erliegt Halsverletzung

Der frühere DEL-Profi Adam Johnson ist nach einem Horror-Unfall bei einem Eishockeyspiel in England gestorben. Das gab sein Verein Nottingham Panthers am Sonntag bekannt, nachdem die Partie bei den Sheffield Steelers am Vorabend nach dem tragischen Vorfall abgebrochen worden war.

Tragischer Tod: Adam Johnson, hier im Trikot der Augsburger Panther, ist einer schweren Halsverletzung erlegen. IMAGO/Eibner