"Das wird ein entscheidendes Spiel" - Isak und Newcastles Top-Form vor Dortmund

Wenn Dortmund am Mittwoch auf Newcastle United trifft, wird es von einer Mannschaft in Topform erwartet. Das liegt unter anderem an einem ehemaligen BVB-Schützling, der bereit für die Startelf ist.

Nach der Auslosung wurde die Gruppe F der Champions League von vielen zur "Todesgruppe" auserkoren. PSG, AC Mailand, Borussia Dortmund - all diese Teams stehen in einer Gruppe. Von Newcastle United war nicht die Rede.

Zwei Spieltage sind mittlerweile über die Bühne gegangen - und die Magpies stehen an der Spitze dieser "Todesgruppe". Hatte es zu Beginn der ersten Königsklassen-Saison seit 21 Jahren gegen Milan noch ein recht glückliches 0:0 im Giuseppe-Meazza-Stadion gegeben, so brannten Mannschaft und Fans gegen Paris St. Germain beim 4:1-Sieg zu Hause ein wahres Feuerwerk ab. "Das Schöne am PSG-Spiel war die ganze Atmosphäre, die die Fans geschaffen haben", gerät Trainer Eddie Howe auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Dortmund ins Schwärmen - nur, um Augenblicke später in der Realität anzukommen. "Wir müssen dieses Ergebnis vergessen", erklärt der Coach.

"Befinden uns jetzt in der Schlüsselphase"

Denn nun wartet mit dem BVB die nächste hohe Hürde: "Das wird ein schweres Spiel - wie jedes Spiel in dieser Gruppe. Es ist toll, Teil von ihr zu sein. Wir befinden uns jetzt in einer Schlüsselphase. Wir haben einen guten Start hingelegt, aber wir dürfen uns nicht ausruhen. Das ist ein entscheidendes Spiel in der Gruppe", so Howe.

Der Trainer fordert von seinem Team das Selbstbewusstsein, das es auch schon gegen PSG und zuletzt in der Liga gegen Crystal Palace (4:0) an den Tag legte. Ohnehin strotzen die Magpies gerade so vor Selbstvertrauen. Seit acht Pflichtspielen sind sie ungeschlagen, darunter waren Siege gegen Manchester City (1:0 im League Cup), PSG (4:1) oder ein beachtliches 8:0 in der Liga gegen Sheffield United.

Howe über Knipser Isak: "Er ist wieder voll fit"

Grund dafür, dass der Tabellensechste die beste Offensive der Premier League stellt, ist zweifellos auch Alexander Isak. Der Schwede, der mit 17 aus seiner Heimat nach Dortmund gewechselt war, sich dort in zwei Jahren aber nie richtig durchsetzen konnte, startet in dieser Spielzeit so richtig durch. In acht Einsätzen in der Liga knipste er bisher sechsmal. In der Champions League wollte ihm aber noch kein Treffer gelingen. "Ich bin wirklich zufrieden mit seiner Entwicklung. Im Spiel gegen West Ham, seinem letzten Startelfeinsatz für uns, war er meiner Meinung nach hervorragend. Dann hat er sich eine leichte Leistenverletzung zugezogen, aber ich denke, er ist wieder voll fit. Er hat in der Vorbereitung auf dieses Spiel wirklich gut trainiert", meint Howe über den Angreifer.

Genau wie Isak kam auch Sandro Tonali, gegen den wegen illegaler Sportwetten ermittelt wird, gegen Crystal Palace nur zu einem Kurzeinsatz, doch auch er steht gegen den BVB fit in den Startlöchern. Ansonsten kündigte Howe an, seine Mannschaft gegenüber dem Palace-Spiel nicht großartig verändern zu wollen. Vielmehr gehe es gegen Dortmund darum, zu versuchen, "diese Atmosphäre (wie gegen PSG, Anm. d. Red.) noch einmal zu schaffen und die Intensität und Qualität unseres Spiels wieder so auf den Platz zu bringen", so Howe.

Für beide Seiten ist der dritte Spieltag dabei äußerst richtungsweisend: Gewinnen die Magpies, distanzieren sie den BVB auf sechs Punkte. Sollten die Dortmunder aber den Dreier mit nach Deutschland nehmen, stünden sie punktgleich mit den Engländern da.