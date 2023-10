"Da ist was kaputt": Rose rechnet mit längerem Olmo-Ausfall

RB Leipzig hat den Kantersieg über den 1. FC Köln womöglich teuer bezahlt. Dani Olmo (25) hat sich an der Schulter verletzt und könnte erneut länger ausfallen.

Als die Mannschaft von RB Leipzig vor der Kurve mit den Fans feierte, war Marco Rose nicht dabei. "Das tut mir heute richtig Leid für die Jungs und auch für die Fans, weil ich direkt in die Kabine gegangen bin", sagte der Coach im Anschluss bei "Sky". Doch sein Abgang hatte einen Grund: Dani Olmo.

Der Spanier, der sich erst in der Vorwoche in Darmstadt nach überstandener Knieverletzung zurückgemeldet hatte, war gegen Köln beim Stand von 4:0 in der 63. Minute eingewechselt worden. Nur drei Minuten stand er auf dem Feld, als er Kölns Luca Kilian auf der linken Außenbahn austanzte, vom Verteidiger gefoult wurde und dabei auf die linke Schulter stürzte. "Ich bin zu ihm hin und wollte ihm hochhelfen, aber er hat direkt gesagt, dass er etwas mit der Schulter hat", berichtete RB-Linksverteidiger David Raum nach der Partie.

Rose rechnet mit "mittel- bis langfristiger Ausfallzeit"

Olmo wurde behandelt und ging schließlich mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Kabine. Die ersten Untersuchungen bereiteten Rose, der sich nach Abpfiff direkt nach seinem Schützling erkundigt hatte, große Sorgen. "Es sieht nicht ganz so gut aus alles", sagte der Coach. "Da ist was an der Schulter kaputt, er ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus." Eine Diagnose steht noch aus, doch Rose stellte bereits in Aussicht: "Wir müssen sicher mit einer mittel- bis langfristigen Ausfallzeit rechnen." Später präzisierte er, dass Olmo "wieder einige Wochen" fehlen werde. "Was genau kaputt ist, werden die Untersuchungen zeigen."

Extrem bitter für Olmo, der an den ersten drei Spieltagen vor seiner bei der spanischen Nationalmannschaft erlittenen Verletzung noch an drei Toren direkt beteiligt gewesen war. "Es ist schwer zu ertragen", klagte Rose. "Wir haben ihn jetzt sechs Wochen nicht gehabt. Er ist so wichtig für uns als Spieler und als Mensch. Es wäre für die nächsten wichtigen Wochen fantastisch gewesen, ihn zu haben. Ich bin mega traurig."

Gerade für die hohen RB-Ambitionen könnte Olmos erneuter Ausfall ein herber Dämpfer sein. Bereits in der vergangenen Saison hatte der Offensivmann gleich zweimal für einen längeren Zeitraum gefehlt, vor allem während seiner zweiten Verletzung Anfang des Jahres hatte RB einige Punkte liegen lassen. "Wir sind schon davon abhängig, dass die Jungs, die die Unterschiedsspieler sind, gesund bleiben. Das ist bei Stuttgart so, wenn Guirassy ausfällt und auch bei Bayern, wenn Kane ausfällt", erörterte Rose. "Mich fasst das heute richtig an, das ist richtig bitter für uns."

Immerhin konnte er in der Personalie Timo Werner Entwarnung geben. Der Angreifer, der erstmals seit über zwei Monaten wieder in der Startelf gestanden und direkt per Elfmeter das 1:0 für RB besorgt hatte, war in der 63. Minute ausgewechselt worden, nachdem er sich mehrmals ans Auge gegriffen und leicht benommen gewirkt hatte. "Ich denke, das kriegen wir hin", sagte der Coach über Werner. Beim Jubel vor der Kurve war der 27-Jährige auch mit von der Partie - im Gegensatz zu Rose und Olmo.