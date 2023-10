"Bitte ändert die Regel": Hummels nach Handelfmeter gegen BVB angefressen

Was das Fazit zum 3:3 seines BVB gegen Eintracht Frankfurt betrifft, war sich Mats Hummels selbst uneins. Eine klare Forderung wollte er nach dem Remis dennoch loswerden: eine Änderung bei der Handspielregel.

Zwischenzeitlicher 0:2-Rückstand, dann 2:2, dann 2:3 aus Dortmunder Sicht - und am Ende sicherte Joker Julian Brandt der Borussia doch noch einen Punkt beim turbulenten 3:3 bei Eintracht Frankfurt. Eine "schöne Regenschlacht" sah BVB-Verteidiger Mats Hummels, ansonsten sei es aber "schwierig zu greifen, was man daraus jetzt am Ende macht".

Eine klare Meinung äußerte Hummels am späten Sonntagabend auf seinem Instagram-Kanal dann aber doch noch zu einem anderen Thema, das am Wochenende wieder einmal für Wirbel sorgte: die Schiedsrichterentscheidungen und ganz explizit die Handspielregel.

Gleich über vier strittige Szenen hatte Schiedsrichter Robert Schröder zu entscheiden, bei denen er nicht immer richtig lag (kicker-Note 5,5). Vor allem der nicht gegebene Elfmeter in der 36. Minute nach dem Foul von Alexander Meyer an Omar Marmoush trotz VAR-Eingriff entfachte heiße Diskussionen. Hummels aber beschwerte sich nicht über die Leistung Schröders, stattdessen ärgerte er sich über den - richtigerweise - gegebenen Handelfmeter in der 7. Minute.

Hummels fordert Reformen bei der Handspielregel

Marius Wolf hatte in dieser Szene den Ball aus kurzer Entfernung an seinen abgespreizten Arm geschossen bekommen, als Wolf wiederum ebenfalls in der Schussbewegung war, um den Ball zu klären. Nach VAR-Check entschied Schiedsrichter Schröder auf Strafstoß, den Frankfurt zur Führung nutzte.

Niemand will diese Elfmeter mehr sehen! Mats Hummels

Nach den Regeln war das "wahrscheinlich ein klarer Elfmeter", wie auch Nico Schlotterbeck nach Spielschluss zugeben musste, doch aus Fußballer-Sicht sei die Entscheidung "brutal" gewesen, Wolf war schließlich "in der Ausholbewegung". Hummels pflichtete seinem Teamkollegen bei: "Bitte ändert die Regel für Handspiele, niemand will diese Elfmeter mehr sehen!"

Ganz ähnlich hatte sich Ende September auch schon Wolfsburgs Trainer Niko Kovac geäußert, der die Handspielregel als "Desaster" und "Willkür" bezeichnete. "Wir machen den Fußball kaputt", meinte Kovac in Anspielung auf die für viele Fans und Spieler unverständliche Handhabung der Handspielregel. "Das Entscheidende ist: Die Absicht muss im Vordergrund stehen", erklärte Referee Sven Jablonski vor wenigen Wochen im Podcast "kicker meets DAZN". Und: "Ist es eine natürliche Handbewegung oder nicht?" Weil das in vielen Situationen nicht klar erkennbar ist, werden weitere Kriterien wie Distanz zum Spieler, Blickrichtung oder Armhaltung hinzugezogen - "und das macht es so komplex teilweise", gab Jablonski zu.