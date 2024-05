"Beste Entscheidung für Ajax": Amsterdam trennt sich von Trainer Steijn

Ajax Amsterdam hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Maurice Steijn getrennt, das gab der Klub am Montagabend bekannt. Damit reagierte der niederländische Rekordmeister auf die anhaltende sportliche Krise.

Vorletzter der Eredivisie nach sieben absolvierten Spielen mit gerade einmal einem Sieg und fünf Punkten, dazu vier Liganiederlagen in Serie, noch kein Sieg in der Europa League und eine 3:4-Pleite gegen das vorherige Tabellenschlusslicht Utrecht am vergangenen Sonntag. Ajax Amsterdam befindet sich knietief in einer sportlichen Krise, die nun weitere personelle Konsequenzen nach sich zieht.

Wie der Klub auf seiner Website vermeldete, habe man sich mit Cheftrainer Maurice Steijn darauf geeinigt, dass der 49-Jährige von seinem Posten zurücktritt. Damit endet die Amtszeit des Niederländers nach gerade einmal vier Monaten - erst im Juni hatte er einen Vertrag bei Ajax bis Sommer 2026 unterschrieben.

Die Entscheidung wurde demnach nach ausführlichen Gesprächen zwischen Steijn und dem Vereinsvorstand am Montag getroffen. "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das die beste Entscheidung für Ajax ist, auch wenn ich das bedauere", wird Steijn in einer offiziellen Pressemitteilung zitiert.

Maurice hat seine Bedenken zum Ausdruck gebracht, ob er der richtige Mann am richtigen Ort ist. Jan van Halst

"Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich alles versucht habe, um Ajax an den Punkt zurückzuführen, wo dieser Klub hingehört. Aber das ist mir nicht gelungen", so Steijn weiter. "Ich möchte den Fans und den Menschen, mit denen ich hier gearbeitet habe, danken und ich hoffe, dass Ajax bald wieder den Weg nach oben findet."

Interims-Geschäftsführer Jan van Halst erklärte die Entscheidung mit dem ausgebliebenen sportlichen Erfolg und der fehlenden Entwicklung beim 36-maligen niederländischen Meister. "Deshalb haben wir uns heute noch einmal zusammengesetzt. Maurice hat seine Bedenken zum Ausdruck gebracht, ob er der richtige Mann am richtigen Ort ist. Gemeinsam haben wir uns dazu entschieden, dass sich unsere Wege trennen", sagte van Halst.

Maduro übernimmt an der Seitenlinie

Zunächst soll Hedwiges Maduro an der Seitenlinie bei Ajax übernehmen und den Traditionsklub aus dem Tabellenkeller herausführen. Der Wechsel auf dem Trainerstuhl ist nicht die einzige personelle Konsequenz aus dem schwachen Saisonstart. Der Technische Direktor Sven Mislintat stand zum einen wegen seiner Transferpolitik in der Kritik, zum anderen wurde ihm ein Interessenskonflikt bei der Verpflichtung von Borna Sosa zum Verhängnis. Ende September musste er seinen Posten räumen.