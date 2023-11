"Als wäre das Feuer entfacht worden": Myrhol nimmt ersten Trainerjob an

Eine beeindruckende Karriere hat Bjarte Myrhol als einer der weltbesten Kreisläufer hingelegt. Nun wechselt Norwegens Rekordnationalspieler die Seiten.

Er ist Rekordnationalspieler Norwegens (263 Einsätze, 803 Tore), hat zu Beginn seiner Karriere in der Heimat mit Sandefjord dreimal das nationale Double gewonnen (2003 bis 2005) und sich in der Folge auch in Deutschland einen Namen gemacht. Kein Wunder, dass ihn die EHF in diesem Jahr offiziell in die "Hall of Fame" des europäischen Handballs aufnahm. Die Rede ist vom ehemaligen Weltklasse-Kreisläufer Bjarte Myrhol, der in der Bundesliga in drei Jahren bei der HSG Nordhorn (2006 bis 2009) sowie sechs Jahren bei den Rhein-Neckar Löwen (2009 bis 2015) Spuren hinterließ.

Seine aktive Karriere hatte der zweimalige WM-Finalist (2017 und 2019) im Sommer 2021 eigentlich schon beendet, ehe ihn der THW Kiel im Juni 2022 für fünf Pflichtspiele reaktivierte, weil Hendrik Pekeler ausgefallen war. Seitdem wurde es ruhig um Myrhol, der eine schnelle Rückkehr in den Handball aber längst im Kopf hatte.

"Nur drei Monate nach meinem Karriereende war es bereits ein großer Traum, Handballtrainer zu werden", verrät Myrhol im Gespräch mit TV2: "Ich habe mehrere Angebote für Trainerjobs abgelehnt, weil es nicht den Werten meiner Familie entsprach." Nun aber flatterte die passende Offerte ins Haus. Der aktuelle norwegische Tabellenfünfte Runar - vier Zähler hinter Spitzenreiter Kolstad - kontaktierte Myrhol, der ob eines Engagements im nächsten Sommer nicht lange überlegen musste.

Von diesem Tag an hatte ich eine Mega-Motivation in mir. Bjarte Myrhol über das Angebot von Runar

"Es war ein bisschen so, als wäre das Feuer entfacht worden", sagt Myrhol rückblickend über das erste Gespräch. "Von diesem Tag an hatte ich eine Mega-Motivation in mir. Ich glaube, dass ich wirklich gut darin werden kann." Runar statter Myrhol mit einem Dreijahresvertrag bis 2027 aus.

Auch die Werte stimmen überein

"Wir sind davon überzeugt, dass Bjarte über alle erforderlichen Qualitäten verfügt, um ein Top-Trainer in Norwegen zu werden", heißt es in der Vereinsmitteilung. Es könne nur von Vorteil sein, dass Myrhol in seiner Karriere "unter mehreren der weltbesten Trainer" gespielt hat - dazu zählen auch Nikolaj Jacobsen und Gudmundur Gudmundsson. "Er hat auch Werte, die völlig mit denen des Vereins übereinstimmen wie Leidenschaft, Positivität und Ehrlichkeit."

Kolstads bis dato einzige Niederlage in dieser Saison brachte Runar dem Tabellenführer bei. "Ich habe die Handball-Welt seit dem Tag, an dem ich aufgehört habe, vermisst und bin hochmotiviert für die Aufgabe", wird Myrhol zitiert. Ein wenig aber muss er sich noch gedulden.